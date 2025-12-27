【あわや大事故】真正面から逆走車…急ハンドルで回避　「車が来ていないから？」赤信号で大胆発進、隣の車もつられるように

兵庫・小野市で逆走車とあわや正面衝突の瞬間がカメラに捉えられた。ドライバーはとっさにハンドル操作で衝突を回避。一方、熊本市では信号無視で交差点に進入する車も目撃された。

目前に迫った逆走車の恐怖

兵庫・小野市の国道で19日に撮影されたのは、大事故につながりかねない危険な場面だ。

前方が眩しく光ると、目の前に現れたのは逆走車だった。

目撃者は「前の車がウインカーを出さずに車線変更したので何かあるなと思いました」と振り返る。

とっさにハンドルを切って左側の車線へと移ると、逆走車とすれ違い、なんとか衝突は免れた。

一時停止したのに…信号無視で進入

一方、熊本市の交差点でも11日、危険な運転が撮影されていた。

ドライバーが信号待ちをしていると、突然、赤信号にも関わらず前の車が発進した。

信号無視を目の当たりにした目撃者は「車が来ていないからなのか、スピードを上げて走り去っていきました」と語った。

さらに、左の車線で止まっていた車も信号が切り替わる前にじわじわと発進していた。

目撃者は、「つられてしまったのではないかと思います。歩行者を巻き込まなくてよかったです」と話している。

（「イット！」 12月23日放送より）