愛猫とのスキンシップで健康チェックを！獣医が教える簡単&安心な家庭でできる７つのチェックポイント

猫は本能的に痛みを隠す動物。飼い主が愛猫の異変に気づいた時には、すでに病状が進行していることも珍しくない。



定期的な通院は重要だが、病院嫌いの猫にとっては大きなストレスとなることもあるだろう。

そこで、YouTubeチャンネル「ねこ好き獣医いとぅー先生」の動画「【簡単&安心】猫の7つの健康チェック！家庭でアナタができる方法」から、自宅でリラックスしながらできる病気を早期発見するための7つポイントを解説する。

「体重」「水の摂取量」は数字で判断

まず、最も重要かつ基本となるのが「体重測定」。猫は急激に体重が落ちることは珍しく、一緒に暮らしていると、なおさら見た目では変化に気づきにくい。そこで月に1回は測定する習慣をつけてほしい。

飼い主が3年ぶりに病院に連れて行ったところ、体重は1キロ減…、こんなときは病気末期だったりすることもあるという。

「がんや腎臓病など怖い病気の時は、大抵体重が減っていきます。目安は1カ月で5%以上の減少。



例えば4kgの猫なら3.8kgですが、これはギリギリセーフの範囲。実際は翌月もさらに体重が減っていく場合が要注意です」

見た目で痩せたと感じる頃には手遅れになるケースもある。飼い主が抱っこして一緒に体重計に乗り、差分（抱っこした総体重―飼い主の体重）を計算する方法なら自宅でも簡単にできるのではないだろうか。

逆に体重の増加にも注意してほしい。猫はほぼ２歳で成長は終わるとのことで、これ以降にも増えるようであればご飯のあげ過ぎが考えられるとのことだ。

太りすぎると、皮膚病や糖尿病、膀胱炎などいろんな病気にかかりやすくなることを知ってほしい。

また、意外と見落としがちなのが「水の摂取量」の増加。尿の状態と一緒に確認してほしい。



猫は元々あまり水を飲まない動物。もしガバガバ飲むのであれば多飲多尿の可能性があり、腎臓病や糖尿病などのサインとなる場合も。

「体重1kgあたり50mL以上飲むと飲み過ぎとされています。4kgなら200m L以上ですね。ただ、これは猫にもよるのであまり参考にはなりません。



どちらかと言うと、『昔より飲む量が増えたな』と言う場合の方が大事です」

腎臓病などはいきなりひどくなることはあまりないことから、月に1回の頻度でのチェックがおすすめだ。

正確に測りたい場合は、飲む用の器とは別に、猫が飲めないようフタをした同じ器を用意し、減った量を比較する方法がある。

「歯茎」「耳」と顔に現れるサインにも注意

そして、顔周りのチェックは、緊急性を判断する上でとても重要。特に注意したいのが「歯茎（粘膜）の色」となる。

「普段はピンク色の歯茎が、白かったり黄色かったりしたら結構危ない状態かもしれません。白なら重度の貧血、黄色なら黄疸の可能性があります。急いで病院へ行ってください」

口の中を確認する際は、同時に口臭もチェックしてほしい。強い臭いは歯周病の可能性が高い。

歯周病になると、左右の犬歯の長さが異なってくることも多いので歯の状態も気にすると良いだろう。

また耳に関しては、まず「触りすぎないこと」がとても重要。いとぅー先生によると、理論上は猫の耳掃除はやらなくてもいいのだそう。綿花で外側を軽く拭うくらいで十分だ。

「お耳、気にしすぎ問題がある。耳掃除のしすぎは外耳炎の原因になります。耳垢には悪い菌が入ってくるのを防ぐ作用もあるので、掃除は週に1回程度で十分。綿棒は耳の中を傷つけるのでNGです」



健康チェック的には週に1回程度の耳掃除を意識し、それでも猫が耳を掻きまくるようなことがあれば病院に連れて行ってほしい。

なお目については、シバシバしているか充血しているかなどを意識して見てもらえれば十分だ。

触れて気づくのは「できもの」「爪」

毛ヅヤや皮膚の状態もポイント。毎日のスキンシップの中で確認するとよいだろう。



特に避妊手術をしていない、あるいは1歳を過ぎてから手術したメス猫の場合は要注意。「乳がん」のリスクがあることから、身体を触ってみてほしい。

「月に1回は胸を触って、“できもの”や違和感がないかチェックしてください。猫の乳がんは早期発見で予後が大きく変わります」

なお小さな“できもの”でも注意が必要。肥満細胞腫というガンの可能性もあるので、病院でのしっかりした検査を勧めている。



毛ヅヤはエサが合っているなどの健康状態の目安にもなる。気になった場合は試しにエサを変えてみるのもいいかもしれない。

また、意外な健康のバロメーターとなるのが「爪」だ。爪切りをサボっているわけではないのに、1本だけ爪が太くなっていることはないだろうか。

「爪が太くなるのは、関節炎のサインかもしれません。腰や足が痛くて爪とぎが不十分になり、太くなってしまうのです。



そして症状が重くなるごとに太い爪の数が増え、特に高齢猫では巻き爪のリスクもあります」

「うんち」は健康を映す鏡

最後は、忘れてはいけない「うんち」のチェックだ。

理想的な硬さは、箸で持っても崩れずかつ下に跡がつかない程度の「ソーセージ状」。カチカチコロコロで下に跡がつかない場合や、箸で持てないほど軟らかい場合は体調を観察してほしい。

「うんちは1日1回出るのが理想ですが、2日に1回でもカチカチでなければ問題ありません。逆に1日に3〜4回も出る場合は、ご飯が合っておらず消化吸収がうまくいっていない可能性があります」

スキンシップの延長での確認が重要

以上、7つのチェック項目（体重、目・耳、歯・歯茎、皮膚、爪、うんち、水の摂取量）を紹介したが、もちろんすべての確認を毎日完璧に行う必要はない。

いとぅー先生は、あくまで愛猫にストレスを与えない範囲で行うことを強調する。



「『監視』のようになってしまうと猫ちゃんも嫌がります。やりすぎない範囲でチェックしてあげてください」





飼い主こそが、愛猫の細かな変化に気づける一番の“名医”だ。日々の触れ合いの中に、さりげなくこれらの健康チェックを取り入れてみてはいかがだろうか。