プロ野球・巨人のファンフェスタが11月23日に行われました。中継では「クイズフェスタ」として各選手にクイズのお題を出してもらい、放送席にいる選手がそれに答えるという形を取りました。

甲斐拓也選手は巨人ファンへの出題。「野球選手になっていなかったら、なにになりたかったでしょうか？」というものでした。正解は「学校の先生」。その理由は黒板を使ってみたい、というものでした。

「なんか格好いいなと思って、中学生の時とか、先生を見ていたら格好いいなって思った。先生になりたいかもと思ったのが中学生でした」

住岡佑樹アナウンサーから教えたい教科について聞かれると「体育はいや」と即答。「黒板を使って、チョークで書いて、消して、というのをしたい。しいて言うなら歴史かな」と続けました。

甲斐選手は東京ドームでの開幕前夜に神田明神でお参り。神田明神は江戸時代の武将、徳川家康公が“天下分け目の戦”と言われる関ヶ原の戦いに臨む前に戦勝祈願をしたことで知られています。徳川家康が好きだと語っていた甲斐“先生”らしい教科チョイスでした。