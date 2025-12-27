Photo: 山田洋路

「大容量で多機能」なバッグは世の中にたくさんあります。でも、実際に使うと「ポケットが多すぎて、どこに何を入れたか忘れる」という多機能バッグあるあるに陥りがちです。

今回試した「Voler（ヴーリー）」も、「5つのエリアと21個のポケット」を謳う超多機能バッグ。正直なところ、使う前は「逆に管理が大変なのでは？」と懐疑的でした。

でも、実際にいつもの荷物から出張セットまでを詰め込んでみて、その疑念は良い意味で裏切られることになります。「収納革命」の実力を、忖度なしで検証しました。

いつもの「外出用アイテム13点」で定位置テスト

まずは、普段持ち歩いている細かいアイテムたちを収納してみました。用意したのは以下の13点。

小銭入れ、スマホ、サングラス、イヤホン、モバイルバッテリー、ケーブル類、ティッシュ、PC、メモ帳、A4ファイル、付箋、筆記用具、ガム

これだけの小物を適当に放り込むと、通常ならバッグの底でカオスになります。でも、「Voler」には、定位置が決まることで手探りすることなく、スムーズに取り出したいものにアクセスできる快感がありました。

実際にアイテムを収納してみて感じたのは、「手が迷わない」ことです。ポケットの数がただ多いだけでなく、それぞれのアイテムを「ここに収納したい」と思えるような絶妙な配置と形状になっているのです。

直感的なアクセス: ガバッと開く2ndエリアには、中身が見えるメッシュポケットがあり、モバイルバッテリーやケーブル、ペンケースの定位置が自然と決まります。 層（エリア）による管理: すぐに取り出すスマホは1stエリア（前面）仕事用小物は2ndエリアPCは背面の4thエリア… すぐに取り出すスマホは1stエリア（前面）仕事用小物は2ndエリアPCは背面の4thエリア… といった具合に、層が細かく分かれているため、直感的にモノの位置を把握できました。

1泊2日の出張荷物は入るか？ 限界パッキング

次に、容量の検証です。メイン収納となる「3rdエリア」に、1泊2日を想定した着替えセットを入れてみました。

ジャケット、ワイシャツ、Tシャツ、パンツ、下着

これらを畳んで入れてみましたが、結果は「余裕」。しっかりとファスナーが閉まるだけでなく、驚いたことにバッグの外観はスマートなままでした。

これなら、1泊2日の出張はもちろん、ジム通いの荷物なども問題なく収まるんじゃないでしょうか。

走ってもズレない？ クロスストラップの実力

最後に、移動時の快適性をチェックしました。PCや着替えなど、結構な重量の荷物を入れた状態で、付属のクロスストラップを装着。

この状態で軽く走ったり、自転車に乗ったりしてみましたが、バッグが身体にしっかりとフィットするため、バタつきやズレ落ちはほとんど感じませんでした。

自転車通勤の方はもちろん、駅の階段を急いで駆け上がるようなシーンでも、この「邪魔にならない」感覚は大きなメリットだと感じました。

「Voler」を使ってみて感じたのは、これが「整理整頓をシステム化してくれるツール」だということです。バッグの中がいつも散らかっている、荷物が重くて移動が疲れる。そんな悩みを抱えているビジネスパーソンにとって、このバッグが強い味方になってくれそうです。

「Voler」は現在、machi-yaにてプロジェクト公開中です。この「収納の快感」を味わいたい方は、ぜひチェックしてみてください。

