卵と黒烏龍茶…メニュー選択にうなる声も

米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手からの突然の報告に、日本のファンから驚きの声が相次いでいる。帰国後に訪れた意外な場所を明かすと、「泡吹いて倒れるわ」「腰抜かす」とコメントが寄せられた。

ダルビッシュは自身のXに親子重と生卵、黒烏龍茶のボトルが並んだお盆の写真を投稿。「近年は子供達も小さく、大家族なので帰国のハードルが高かったですがだいぶ落ち着いてきたので久しぶりに家族で日本に帰ってきました。朝は息子2人を連れてなか卯へ」と一時帰国を報告した。

ダルビッシュは2023年から6年総額1億800万ドル（約141億円＝契約当時）という超大型契約を結んでいる。庶民的な外食チェーン店とは意外な組み合わせだが「出てくるのはやすぎ、美味しすぎて感動しました」と日本流のサービスにうなった様子。これにはファンからもコメントが相次いだ。

「なか卯入ってダルいたら二度見して叫ぶ自信があるw」

「親近感湧くな」

「大スターがなか卯で感動してる！」

「なか卯にダルさんおったら泡吹いて倒れるわ」

「なか卯に朝から、ダルビッシュさんいたら、腰抜かす」

「なか卯に突然ダルビッシュ来たら店員ひっくり返るだろ」

ダルビッシュが口にしたのは690円からの「絶品親子重」とみられるが、オーダーしたメニューを見て「卵で栄養バランス整えて、黒烏龍茶で脂質意識してて流石だった」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）