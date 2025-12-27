【2025年スポーツ界 書けなかった話】

【書けなかった話】安全よりも大会開催を優先 クマ騒動で女子プロたちが不信感を募らせた協会のズサン運営

26日、来年3月のWBCに出場する30人の侍ジャパンのメンバーのうち、8人の投手が先行発表された。野手を含めて1月中旬をめどに、全選手を発表する予定だという。

かねて参加を表明していた大谷翔平（31=ドジャース）を筆頭に、メジャー組は菊池雄星（34=エンゼルス）、松井裕樹（30=パドレス）が選出。国内組は今季沢村賞の伊藤大海（28=日本ハム）をはじめ、大勢（26=巨人）、種市篤暉（27=ロッテ）、平良海馬（26=西武）、石井大智（28=阪神）の5人となった。

メジャー組はすでに参加が内定している山本由伸（27=ドジャース）に加え、鈴木誠也（31=カブス）、今永昇太（32=同）、千賀滉大（32=メッツ）、村上宗隆（25=ホワイトソックス）、菅野智之（36=オリオールズFA）の参戦が見込まれている、移籍交渉中の岡本和真（29=巨人）、今井達也（27=西武）も、代表入りする可能性がある。

今回のWBCは歴代最多のメジャーリーガーの参加が見込まれる一方、国内組は肩身が狭い思いを強いられそうだ。侍ジャパン入りの経験がある元選手がこう言う。

「野手では牧秀悟（DeNA）、小園海斗（広島）らの選出が予想されている。国内組だけで行われた今年11月の韓国との強化試合（東京ドーム）は、2試合とも4万人超の観衆が詰めかけたものの、直前の宮崎合宿は目玉選手が不在だったこともあり、観客もまばら。盛り上がりに欠けたのは事実です」

侍ジャパンは2月の宮崎合宿、名古屋での中日との練習試合を経て、3月上旬に大阪で強化試合を行い、東京ラウンドの本番を迎える。前回23年大会は唯一のメジャーリーガーとしてダルビッシュ（パドレス）が合宿に参加。大いに盛り上がりを見せたが…。

「しかし、肝心の大谷らメジャーリーガーの合流は大阪の強化試合からとみられている。合宿、練習試合は国内組のみの参加となりそうです。前回はダルが参加したことで盛り上がりましたが、侍ジャパン内では、メジャーリーガー不在が客足に影響しないか、不安を抱く関係者がいるのも確かです」（同）

参加メンバーを小出しに発表するのは、NHKの紅白歌合戦も同様。話題を分散させることで耳目を集めようというわけだが、成否はいかに…。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで年末恒例の「スポーツ界 書けなかった話」。本年も選りすぐりのネタを用意している。本記事下部の関連記事から要チェックだ。