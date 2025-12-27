【2025年スポーツ界 書けなかった話】

伊勢ケ浜部屋の力士9人まさかの集団改名…元横綱白鵬の「宮城野部屋」復興は事実上の消滅

去る6月2日、歴代最多45回優勝を誇る元横綱白鵬（40）の日本相撲協会退職が発表された。

「自分が置かれている状況を考えると、協会の中からでなく外から相撲を発展させたいと思った。4月で部屋の閉鎖から丸1年がたったが、再興がいつということが示されず、延びたことが今回の退職の理由としては大きい」

こう言う本人は「相撲を世界に広げるプロジェクトを中心にやっていく。白鵬杯をベースとして世界中の多くの人にその魅力を伝える」とも話した。

白鵬自身は否定したものの、後輩で犬猿の仲の照ノ富士親方（元横綱=現伊勢ケ浜親方）の下につくのはプライドが許さなかったこともあるだろう。

しかし、「11月場所後に宮城野部屋の閉鎖が解除される可能性もあるにはあった。それまで白鵬本人というより、タニマチが辛抱できなかったと聞いています」と、親方のひとりがこう続ける。

「現役時代からの太いタニマチが、白鵬の今後の活動も支援していく方針らしい。つまり相撲協会を辞めた後も、面倒をみていくということでしょう。白鵬が退職を決意したのは、タニマチの存在が大きかった」

もっとも、宮城野部屋再興の時期がなかなか明確にならなかったのは自業自得だろう。

「相撲は神事でもあり、礼に始まり礼に終わる」などとクチでは言いながら現役時代からの“札付き”。優勝インタビュー中の万歳三唱や三本締め、大鵬を偲んだ黙とうの観客への強要……協会執行部を悩ませてきた言動は枚挙にいとまがない。そのたびに協会には苦情の電話や投書が山ほど舞い込んだというのだから。