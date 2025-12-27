明らかな失敗だ。19日の金融政策決定会合で日本銀行が政策金利を0.75％に引き上げてから1週間。期待に反して円相場は1ドル=155円台に張り付いたまま、円安傾向が続いている。

メディアは「30年ぶりの高水準」と騒いだが、物価変動の影響を差し引いた実質金利はまだまだ大幅マイナスだ。円安退治には追加利上げが不可欠なのに、会合後の会見で植田総裁は次の利上げ時期のヒントを与えず慎重姿勢。この煮え切らない態度が、円売りを仕かけてきた海外勢を安堵させ、ちっとも円高に進まないのである。

「今後の利上げペースを聞かれ、『今後の経済・物価・金融環境の反応をよく見て判断』と語った言葉に植田総裁の心境が表れています。どうも過去の利上げの際、株価急落を招いたと批判されたことがトラウマになっているようです。株式市場の混乱を避けたいとの配慮が、必要以上に追加利上げに慎重な印象を与えてしまったのです」（経済評論家・斎藤満氏）

そもそも、この程度の利上げで物価上昇率3％のインフレが収まるわけがない。物価高騰に苦しむ庶民にすれば「ビビってんじゃねーよ！」だ。今年値上げされた飲食料品は2年ぶりに2万品目を超え、その理由は「原材料高」「エネルギーの高騰」と、いずれも円安が影を落としている。

来年の値上げ予定品目は現時点で今年のペースを下回っているが、この先も円安が続けば再び値上げラッシュに見舞われてもおかしくない。高市政権がブチ上げた総額22.3兆円の総合経済対策も焼け石に水となる。

「利上げを容認しても円安が止まらず、高市首相はご立腹でしょうが、むしろ高市政権の積極財政が円安の最大要因です。海外勢にはインフレ抑制意欲の欠如と受け取られ、円安だけでなく、長期金利の上昇を招いています。市場では『来年10月までに、利上げはあと1回』との見方が出ていますが、悠長なことは言っていられません。高市政権が積極財政を収めない限り、円安傾向に歯止めはかからない。それが期待できない以上、植田日銀は早期利上げに踏み切るしかない」（斎藤満氏）

「通貨の番人」が本気を見せなければ、2026年も円安物価高は終わらない。

