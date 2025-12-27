食楽web

●大掃除の中でも特に骨が折れるのがキッチン。1年間かけて溜まった頑固な汚れ、しっかり落として気持ちよく新年を迎えましょう。

年末の大掃除でピカピカに磨き上げたシンクを上機嫌で眺めながら「この状態をキープするぞ！」と気合いを入れた、ちょうど1年前。当然その誓いは守られることなく、見事に汚れを溜め込んだキッチンを睨み、ため息をついているのは筆者だけではないはず。

こんな時に頼りになるのが100円ショップ『ダイソー』。特に今の時期は、大掃除グッズを求めるお客さんで店内は大賑わいです。

こちらでは、ダイソーと年末大掃除を共にして早20年、プチプラマニアとして様々なテレビ番組に出演する筆者愛用の、お掃除グッズをシェアさせてください。

これ1つでキッチンが光輝く！「多目的クレンザー」

110円。ダイソー以外の100円ショップでも手に入る

テレビ番組や雑誌からおすすめのお掃除グッズを聞かれる機会が多いのですが、必ず最初にピックアップしているのがこちら。マニアの間では“常識”レベルの認知度で、これがない掃除は考えられないくらい優秀なんです。

油汚れ・焦げ・湯垢・水垢・サビなどに使えるので、まさにキッチン掃除にぴったり。実際に1年分の水垢を溜め込んだ筆者宅の水栓を綺麗にしてみましょう。

軽くクルクル擦る程度でOK

使い方は簡単で、スポンジなどにクレンザーをのせ、綺麗にしたいところを磨くだけ。特に力もいりません。最後に水をかけた状態がこちらです。

所要時間1分ほどで驚く変化が！

まるで新品同様に生き返りました！「多目的クレンザー」はもう何年も愛用していますが、毎回効果に感動します。コンロ周りのこびりついた汚れにも有効なので、1つあるととっても便利ですよ。

ただ、この時期は品切れすることが多いので、早めに手に入れてくださいね。

ひと手間が省けて楽ちん「洗剤付 水で泡立つ不織布クリーナー」

3枚×18カット入り 110円

スポンジに定期的に洗剤をつける作業ってほんの少しの動作ですが、地味に面倒ですよね。そんな悩みを解決してくれる便利グッズ。

あらかじめ不織布に洗剤を染み込ませてあり、水に濡らすだけで泡立ちます。用途に合わせて必要な分をちぎって使えるのもおすすめポイント。

水に濡らして少し揉むと泡が出てくる

厚さ6mmと決して分厚くはありませんが、かなり丈夫で力を入れてゴシゴシ擦ってもびくともしません。キッチンの掃除はもちろん、アウトドア時の食器洗い、オフィスでお弁当箱を軽く洗う時などにも大活躍します。

細い箇所にも届く「ポイントブラシ」

3本セット 110円

シンクの排水溝、ガスコンロ周り、調理器具など、細かいところの掃除で重宝するのがこちらのブラシ。3本セットなので、掃除の場所によって使い分けられます。

実はただのブラシではない

よく見ると、ブラシ部分は角度がついていてブラシが掃除面にしっかり接触するようになっています。また持ち手がスクレーパーになっており、頑固な汚れを浮かせられたりと、さすがダイソー、芸が細かい！

使うと分かるフィット感！ 「シンクの水アカ・汚れ落とし」

110円

一見ただの真っ黒なスポンジのようですが、実はシンクのすみにフィットする形に作られているんです。

表面の無数の凸凹が水アカや汚れを落としてくれる ［食楽web］

カーブや角も洗いやすい！また、スポンジの真ん中が若干凹んでいて、そこに指が来るように持つと、指からスポンジが離れづらくなり安定感も抜群です。ほどよく柔らかく優しい素材なので、シンク以外にも浴室や洗面台、食器洗いなどにも使えますよ。

頑固な汚れもひと拭き！「油汚れクリーナー」

20枚入り 110円

マニア界でもファンが多いアイテムで、筆者は年中愛用しています。何がすごいかって、高機能合成界面活性剤が使われていて、本当に面白いくらいに汚れがスルッと落ちるんです！

ノンアルコール・99.9％除菌のおまけつき

大判で丈夫な生地なので、1枚でかなりの範囲を磨けて経済的。何より、さっと拭くだけで綺麗になる手軽さが魅力です。キッチンに常備しておけば大掃除に限らず、日常で大活躍しますよ。

あのストレスと決別「はずれにくいポリエチレン手袋」

50枚入り 110円

掃除中に何度も手袋が脱げてイラっとした経験、ありませんか？

実はダイソーには「はずれにくい使い捨て手袋」なるものが売られています。

伸びる素材で作られていてしっかりフィットし、明らかに他の使い捨て手袋とは着け心地が違います。内エンボス加工でベタつきにくく脱着が楽だったり、手袋のままスマホ操作が出来たりと、いつものストレスをまとめて解決してくれるアイテム。

ちなみに、いつもの手袋を安定させるこんなアイディア商品も……。

「手袋ピタット」 110円

手袋の上から装着することで、手袋を手にしっかり固定するというもの。穴に、親指と中指、小指を通して使います。

保護シートを剥がして使う。洗って繰り返し使用可

かなり激しく手を動かしてもびくともしません。柔らかい素材なので、動きが制限されることもなく、違和感もそんなに感じませんでした。

ダイソーの掃除グッズを相棒に！

110円～で買えるのがありがたい

数えきれないほどの商品が並ぶ、ダイソーの掃除グッズコーナー。よく見ると、110円なのが信じられない高コスパの商品、他にはないナイスアイディアな便利商品が紛れていて、宝の山状態。ぜひ大掃除に活用し、キッチンをピカピカにしてください。来年こそ、綺麗なキッチンをキープして、年末の大掃除、楽するぞ～！

（撮影・文◎佐々木舞）