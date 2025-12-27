食楽web

東京で和菓子の手土産を選ぶなら、老舗の確かな味とちょっと物語性のある一品を押さえておきたいところ。

今回は、編集部が実際に食べて「美味しかった、可愛かった、誰かにあげたい！」と感じた和菓子の手みやげ6選をご紹介します。ぜひ大切な人への贈り物に活用ください。

麻布十番：老舗『たぬき煎餅』の愛らしい手焼きせんべい

麻布十番商店街に店を構える『たぬき煎餅』は、昭和23年創業の老舗煎餅店。直焼き製法を守り続ける昔ながらの手焼きせんべいが名物です。看板商品の「たぬき煎餅」は、その名の通り狸の形をしたおせんべい。厳選した国産うるち米を使い、職人が一枚ずつ店頭で焼き上げているため、パリっとした歯ざわりと香ばしさが別格です。

麻布十番駅から徒歩1分という立地で、散策の途中に立ち寄って選べる町のお煎餅屋さんとして愛されています。

●SHOP INFO

たぬき煎餅

住：東京都港区麻布十番1-9-13

TEL：03-3585-0501

営：9:00～20:00、土・祝 9:00～18:00

休：日曜、不定休

錦糸町：御菓子司 白樺の「たらふくもなか」

1個240円

昭和25年創業、錦糸町で70年以上愛されている和菓子店『御菓子司 白樺』。ここで出合えるのが、猫好きの心をつかんで離さない「たらふくもなか」です。

ごろんとお腹を出して寝転がり、片肘をついた招き猫の姿が最高です。あまりの可愛らしさから地元客はもちろん、遠方からもファンが訪れる人気ぶりです。

薄い最中皮の中には、「白いダイヤ」とも呼ばれる希少な北海道産白小豆を使った黄金色のあんこがぎっしり。粒感が残る炊き上がりで、サクサク香ばしい皮との相性も抜群です。

●SHOP INFO

御菓子司 白樺 本店

住：東京都墨田区江東橋2-8-11

営：8:00～18:00

休：月曜（火曜不定休あり）

墨田区：菓子司 墨田園の「釣鐘最中」

箱入りは小サイズ6個で995円～

墨田区・鐘ヶ淵にある老舗和菓子店『菓子司 墨田園』の看板商品は、地名にちなんで作られた「釣鐘最中」。つり鐘型の可愛らしいフォルムが印象的な、下町の銘菓です。

最中種には国産もち米を使用し、餡は北海道産小豆を中心に、柚子や抹茶の風味を生かした白餡ベース。サクッと香ばしい皮に、ねっとり濃厚な餡がたっぷり詰まり、素朴ながらどこか上品な甘さが広がります。

●SHOP INFO

菓子司 墨田園

住：東京都墨田区墨田4-9-17

営：9:00～18:00

休：火曜

浅草：東京三大かりんとう『かりんとう浅草 小桜』

浅草に店を構える老舗『かりんとう浅草 小桜』は、東京三大かりんとうと称される名店です。かりんとう一筋の老舗で、カリカリと軽快な食感と甘さがクセになり、気づけば一袋空にしてしまうおいしさです。

看板商品は細口タイプのかりんとう「ゆめじ」。そのほか、メープル風味の「かえで」、黒糖が香ばしい「ふるさと」、ほんのり塩気のある「さくら」など、味違いのラインナップも豊富です。

●SHOP INFO

かりんとう浅草 小桜

住：東京都台東区浅草4-14-10

営：10:00～17:30

休：日曜

新宿ほか：大角玉屋の「トラさんのバナナ」と「ブランデーどら焼き」

いちご豆大福と並ぶ人気者「トラさんのバナナ」［食楽web］

最後は、「いちご豆大福」の元祖として知られる『大角玉屋』。大正元年創業の老舗で、昭和60年に発売した「いちご豆大福」が一大ブームを巻き起こし、銀座や四ッ谷など都内に複数店舗を展開しています。

「ブランデーどら焼き」

お酒好きにおすすめしたい、「ブランデーどら焼き」。生地がブランデーでひたひたになるほどたっぷり染み込んでいて、ひと口かじるとじゅわっと洋酒があふれます。強い個性を持つブランデーとあんこが不思議と調和し、フランス菓子のサバランを思わせる“大人のどら焼き”に仕上がっています。

●DATA

大角玉屋

https://www.oosumi-tamaya.co.jp/

