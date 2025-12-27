歌手で俳優の福山雅治とＢ’ｚの稲葉浩志が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２７日、同局から発表された。２人がタッグを組んだ新曲「木星 ｆｅａｔ．稲葉浩志」をテレビ初披露する。稲葉はＢ’ｚとして特別企画で出場した昨年に続き、２年連続の出場になる。

同曲は「映画ラストマン ―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（平野俊一監督）の主題歌。２人の歌声が響き合うラブソングで、福山が作曲・編曲とプロデュース、稲葉が作詞を担当した。

福山雅治 は「最強のロックボーカリスト稲葉さんと共に紅白の舞台で歌唱する。こんなにうれしいことがあっていいのでしょうか。音楽と出会い、音楽で生きてきて良かったと心から感じています。緊張しながら、楽しみながら、そして興奮したいです。紅白スタッフの皆様と共に練り上げた演出で『最強のラブソング』を表現できたらと思います。ご期待ください」とコメント。稲葉浩志も「今回、福山さんにお声がけいただき、ともに制作した作品をＮＨＫ紅白歌合戦で歌えるということでとても光栄です。昨年とはまた違う形での参加となりますが、皆さまに届くように精いっぱい歌わせていただきます。よろしくお願いします」とコメントした。

楽曲制作の経緯については、福山のオファーを快諾した稲葉が仮編集された映画の映像を見て、福山のメロディーに歌詞をのせる形でスタート。スタジオでは、福山のアコースティックギターに稲葉が仮歌で楽曲キーを探るセッションが実現した。多忙な中でもデータのやりとり、詞の世界観の共有など綿密な作業を重ね、１０月に完成した。

２人は、２０１４年に稲葉の公式サイト「ｅｎ―ｚｉｎｅ」の企画「ＵＦＣ対談」にゲスト出演。２０年に福山のデビュー３０周年のＹｏｕＴｕｂｅ対談企画を行うなど、親交を深めていた。