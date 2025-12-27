吉本興業が銀行業に進出したことを発表した。

【映像】ジミー大西＆くっきー！がデザインしたデビットカード（拡大）

名称は「FANY BANK（ファニーバンク）」で、コンセプトは「楽しく貯める、楽しく使う、楽しく借りる」だという。例えば、3000万円以上住宅ローンを借りると、吉本の芸人が新居のためにお手伝いに来てくれるそうだ。

これに千原ジュニアは「吉本の芸人って言うたって、6000人くらいいて、ピンからキリまでで、どこが来んねんっていう」とコメント。サバンナの八木真澄は「誰が行くんでしょうね。逆に巨人師匠とか来られても困りますよね」と語った。

また、ジミー大西や野生爆弾のくっきー！ら所属芸人がデザインしたデビットカードも作ることができるという。

この件を受けて、千原ジュニアは「よしもとファイナンスというのは昔からあって、お金を芸人が借りられるという。吉本がなんぼ貸してくれるかによって、吉本に将来性をどういうふうに見られているかがわかる」と説明。

続けて「審査があって、こいつならいくら、こいつならいくらって。『うわ、お前500万借りれたん？マジで？』とか『100万しか無理やった』とか。それで俺の親しい後輩、42歳のやつですけど、ホンマに今貸してくれるのなんぼや？って聞いたら、3万やって」と舞台裏を語り、笑いを誘った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）