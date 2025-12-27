今年ラストの入場シーンも、実に華やかだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。きれいなブラウンのロングヘアをなびかせて登場すると、ファンからはそのルックスとスタイルに「キラッキラしとる」「はい、かわいい！」といった声が飛んだ。

【映像】中田花奈“神業ボディ”で魅せるウォーキング

中田はMリーガーとして3年目を迎えると、個人でも最低ランクだった2年とはガラリとかわり、成績は常に上位に。既にシーズン5勝をあげるなど、飛躍的に成長した姿を見せた。芸能活動でも引き締まりつつも、出るとこは出る神業ボディを惜しげもなく披露したグラビアが大好評。写真集の売れ行きも好調で、麻雀界・芸能界ともに活躍が目立った。特に中田本人は「初めて麻雀でファンができた」と振り返るように、やはりMリーグでの成績向上が、プロ雀士として認知されたことにつながったという思いは強いようだ。

充実ぶりは確実に表情にも出ており、入場シーンでは余裕を感じさせる笑みが毎回見られるようになり、歩いて卓に向かう姿も堂々としてきた。この日も軽く一礼してから卓に歩き始めると、その姿にファンからは「かわいい子きたやん」「天使」「中田も貫禄出てきたな」というコメントが並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

