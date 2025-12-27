元TBSアナウンサーで現在はフリーとして活躍している笹川友里（35）が、家族と過ごしたクリスマスの様子を公開した。

【映像】笹川友里の「小さすぎる」水着姿＆顔出し家族ショット

2017年12月、元フェンシング日本代表の太田雄貴（40）との結婚を発表し6歳の長女、2歳の長男を育てている笹川。2025年8月26日に更新したInstagramでは、子どもたちと海水浴を楽しむ様子や「強気にSサイズ購入したら小さすぎるというハプニング笑」と明かした、水着姿の自撮りショットを披露し、話題になっていた。

笹川友里、家族と過ごしたクリスマスの様子を公開

12月25日には、「パパもママも仕事で忙しくしてしまった今年の締めくくりのクリスマスは家族全員そろいました。久しぶりの家族旅行は日光へ。amazonの箱すら毎回開けたがる開封好きの娘には量より質でプレゼントを用意笑 単語帳すらプレゼントにして かさ増しさせて頂きました。喜んでくれて何より。笑ったり悩んだり、来年も家族4人支え合って周りの方々 巻き込みながら楽しく生きていこう〜」とつづり、家族と過ごしたクリスマスの様子を公開している。（『ABEMA NEWS』より）