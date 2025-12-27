爆発で内部が損傷したシリア・ホムスのモスクに立つ武装した要員/Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）シリア保健省によると、26日にシリアの都市ホムスのモスク（イスラム教礼拝所）で爆発が発生し、少なくとも8人が死亡、18人が負傷した。

シリア国営通信（SANA）は、金曜礼拝に参列する信者を狙ってモスクに「爆発装置」が仕掛けられたと報じた。

SANAが公開した動画には、モスク内部がひどく損傷し、床に瓦礫（がれき）が散乱している様子が映っている。

内務省によると、当局が事件の捜査と証拠収集を開始する中、治安部隊がモスクの周囲に非常線を張った。

現時点で誰が攻撃を実行したのかは不明だと、ホムス県の報道官は述べた。

アンサール・アルスンナと名乗る組織が直後にSNSのテレグラムで犯行声明を出したが、シリア当局は公式のコメントを発表していない。

生存者たちは爆発でモスクが揺れたと説明。金曜礼拝のために集まった人々は混乱状態に陥ったと証言した。

シリアのアルムスタファ情報相は、死者を出した今回の爆発を非難。「アサド政権の残党、ISIS（過激派組織イラク・シリア・イスラム国）分子、そして工作員が一つの目的に集中していることは誰の目にも明らかだ。それは治安を不安定にし、市民の平和を乱し、長年にわたりシリア人が共有してきた生活と共通の運命を損なうことで、新国家の進路を妨害することだ」と述べた。

ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、カタールもこの攻撃を非難し、犠牲者に対して哀悼の意を表した。

シリアは長年独裁体制を敷いてきたアサド前大統領が昨年退陣して以来、数々の安全保障上の課題に直面している。

以降同国は宗派間の暴力に悩まされながら、10年以上にわたる内戦からの復興と回復を目指している。