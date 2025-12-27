「M-1」王者・たくろう赤木、体調不良でライブ当日に欠席発表 大みそかには紅白出演控える
【モデルプレス＝2025/12/27】よしもと漫才劇場が12月27日、公式X（旧Twitter）を更新。ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」で21代目王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが赤木裕の体調不良により休演することが発表された。
【写真】「M-1」王者の代役務める芸人
公式サイトでは、「本日『超よしもとお笑いライブ年末SP』に出演を予定しておりました、『たくろう』は赤木の体調不良により休演いたします。誠に申し訳ございません」と謝罪。「代演といたしまして、『黒帯』が出演いたします」と伝え、尚、たくろうきむらバンドは通常通りコーナー出演いたします」と結んでいる。
たくろうは、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」にて過去最多の1万1521組の中から21代目王者に輝いた。また、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）への出演も控えている。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】「M-1」王者の代役務める芸人
◆たくろう・赤木、体調不良
公式サイトでは、「本日『超よしもとお笑いライブ年末SP』に出演を予定しておりました、『たくろう』は赤木の体調不良により休演いたします。誠に申し訳ございません」と謝罪。「代演といたしまして、『黒帯』が出演いたします」と伝え、尚、たくろうきむらバンドは通常通りコーナー出演いたします」と結んでいる。
◆たくろう「M-1グランプリ2025」王者に
たくろうは、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」にて過去最多の1万1521組の中から21代目王者に輝いた。また、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）への出演も控えている。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】