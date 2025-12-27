2児の母・坂下千里子、子どもが完食したクリスマスディナー披露 チキン・野菜のグリル・ケーキ並ぶ食卓に 「レシピ教えて」「彩りが最高」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】タレントの坂下千里子が12月25日、自身のInstagramを更新。家族揃って囲んだクリスマスの食卓を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳ママタレント「レシピ教えて」“過去一ジューシー”なチキン並ぶ食卓
坂下は「Merry Xmas 夫が退院して、家族揃ってのクリスマス」と報告し、ローストチキンや彩り豊かな野菜のグリル、デコレーションケーキなどが並ぶ豪華な食卓を公開。メインのローストチキンについては味付けを工夫し「過去一一番ジューシーに出来上がりました」（※原文ママ）と語り、子どもたちは「すごい勢いで完食してくれました」と明かした。家族の幸せあふれるクリスマスの様子を披露している。
この投稿には「家族揃ってのクリスマス素敵」「レシピ教えて欲しい」「品数豊富で美味しそう」「食卓の彩りが最高」「愛情が伝わってくる」「美味しそう」などといったコメントが上がっている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
