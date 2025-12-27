2児の母・坂下千里子、子どもが完食したクリスマスディナー披露 チキン・野菜のグリル・ケーキ並ぶ食卓に 「レシピ教えて」「彩りが最高」の声

2児の母・坂下千里子、子どもが完食したクリスマスディナー披露 チキン・野菜のグリル・ケーキ並ぶ食卓に 「レシピ教えて」「彩りが最高」の声