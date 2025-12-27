大切な人へ贈る♡メリーチョコレート「ロゼーヌ」2026バレンタイン登場

あたたかな光に照らされ、薔薇がふわりと花ひらく瞬間を閉じ込めたようなメリーチョコレートの「ロゼーヌ」は、バレンタインを特別なひとときへと変えてくれる限定シリーズ。2026年で3年目を迎える今年は、各種チョコレートがリニューアルし、より華やかで贈りやすいラインナップにアップデートされました。オンライン予約は2025年12月23日からスタートし、2026年1月上旬より全国百貨店・量販店でも順次展開。大切な人と一粒ずつ味わいたくなる、とっておきのシリーズです♡

リニューアル続々♡人気シリーズ「ロゼーヌ」

バレンタイン限定で登場する「ロゼーヌ」シリーズは、薔薇の美しさをテーマにした華やかなチョコレート。2026年は味わいやパッケージがさらに洗練され、全4種が特別仕様で展開されます。

6個入

12個入

20個入

30個入

42個入

まず「ロゼーヌファンシーチョコレート」は、バレンタイン限定パッケージに包まれた15種の小粒チョコを詰め合わせた人気商品。

形や配合を見直し、見た目は可愛らしくも味は主役級にリニューアル。

6個入486円、12個入702円、20個入1296円、30個入1944円、42個入2592円と、贈る相手に合わせて選べる豊富なサイズが魅力です。

6個入

9個入

「ローズトリュフアソート」は、濃厚でなめらかな口どけが印象的なジャンドゥヤ、キャラメル、そして薔薇の形をしたプレーンチョコをアソートしたセット。

フレーバーも一新し、より贅沢な仕上がりに。6個入864円、9個入1296円で展開します。

35g(8個入)

110g(25個入)

ブーケのように詰め合わせた「ブーケ（プレーンチョコレート）」は、厚みの異なるプレーンチョコを楽しめる人気アイテム。

35g(8個入)594円、110g(25個入)1188円と、手軽なギフトにもぴったりです。

「コフレローズ」も華やかにリニューアル。キラキラ輝く個包装に包まれた4種（ピスタチオ、ストロベリー、紅茶、ダブルチョコレート）の丸いチョコが12個入1296円で楽しめます。

見た目も味も特別感たっぷりの一箱です♪

全国で順次展開予定♪入手ルートをチェック

予約はメリーチョコレート公式オンラインショップにて2025年12月23日から開始。商品は1月中旬より順次発送されます。

2026年1月上旬からは、全国の百貨店・量販店の対象店舗でも販売がスタート。特設ページはメリーチョコレート公式サイトおよびオンラインショップにて12月23日10時より公開予定です。

毎年人気のシリーズのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

花咲くような甘い時間を大切な人へ

薔薇に想いを重ねるように、一粒一粒を選ぶ幸せな時間を届けてくれるメリーチョコレートの「ロゼーヌ」。

リニューアルされた華やかなラインナップは、贈る相手にも自分にも特別な気持ちを運んでくれます。

オンライン＆店頭で手に取りやすい展開なので、バレンタインのギフト選びをゆっくり楽しんでみてください。大切な人との時間が、甘くやさしく花ひらきますように♡