予期せぬアクシデントに遭遇したとき、誰しもが動揺します。しかし、そこで誤った判断を下せば、その代償は人生そのものになりかねません。たった一度の過ちが、平穏な日常と家族の未来をどう崩壊させてしまうのか。本記事では山下さん（仮名）の事例から、FP dream代表FPの藤原洋子氏が人生を守るための正しい行動とリスク管理について考えます。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。

「一瞬の判断」が地位と信用、将来設計におよぼす影響

山下健一さん（仮名／59歳）は、大手企業に勤務する役員でした。当時の月収は150万円を超えていました。その地位は、長年の努力と実績の証であり、多くの従業員とサービスの利用者、その家族からの信頼の上に成り立っています。妻（56歳、パート）と長女（29歳、会社員）、長男（26歳、会社員）の4人で住んでいる、東京近郊にある住居は、29年前に新築で購入した戸建て。65歳まで組んだ住宅ローンは、もうじき完済です。

その日、山下さんは仕事を終え、夜道を急いで車を走らせていました。頭の中は翌日の会議や業績のことでいっぱい。多忙な役員にとっては、ごくありふれた日常でした。

走行中、ドンッという「なにかにぶつかった」感触がありました。しかし、周囲は見通しが悪く、バックミラーにも異常は映っていません。「動物かなにかだろう」そう判断し、確認のために車を降りることなく、そのまま走り去りました。

ところが実際は人に接触していたのです。現場を目撃していた第三者が警察に通報。その結果、山下さんは、「ひき逃げ（救護義務違反・報告義務違反）の容疑で逮捕され、現在裁判が続いています。被害者が軽傷で済んだことは不幸中の幸いでしたが、山下さんが現場から立ち去ったという事実は消えません。

あまりにも大きな代償

交通事故後、「大事に至らなかった」「被害者が軽傷で済んだ」という事実に、山下さんも、山下さんの家族も安堵しました。しかし、「ひき逃げ」の罪の重さは、被害の程度よりも行動です。「人身事故の可能性があるのにも関わらず、停車せず、救護も通報も行わなかった」という行為そのものに対して、厳しい法的責任を問われることになります。

役員という立場にあった山下さんの逮捕は、すぐに勤め先の名称とともに報道されました。特に夜間の事故では、視界が悪く、なににぶつかったかすぐに正確に判断するには難しいかもしれません。仮に、その場で車を止め、負傷者を救護し、警察に通報していれば、「ひき逃げ」という重い罪に問われなかった可能性も……。

《ひき逃げに関わる主な罰則》

救護義務違反：10年以下の懲役または100万円以下の罰金

救護義務違反の点数：35点（こちらの点数だけでも運転免許が取り消され、取り消し日から3年間免許の取得はできなくなります）

報告義務違反：3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

一般社員であれば、影響は限定的だったかもしれません。しかし、山下さんは役員という立場にあります。経営に関わる役員が、「事故後に立ち去り、警察沙汰になった」という事実は、逮捕報道とともに瞬く間に広がり、企業イメージに直結する深刻なダメージを与えます。

役員とは、その報酬と引き換えに、私生活まで含めた一定のリスク管理を求められる存在です。その自覚が欠けた瞬間に組織全体の信用を揺るがす事態に発展します。

将来設計に与える影響

逮捕・裁判というプロセスのなかで、会社側は顧問弁護士を派遣し、事態の早期解決に動きました。しかし長引く対応は、山下さんに甚大な精神的負担と、経済的ダメージをもたらします。

・弁護士費用

・裁判の長期化による業務制限

・株主や取引先への説明責任

・役員報酬の減額／停止

・辞任や解任の可能性

社会的信用の喪失は、家庭内の風景さえも一変させました。かつては家族の食卓の中心にいた山下さん。しかし現在は、家族から「逃げた」と軽蔑され、山下さんが帰宅するころにはいつもリビングの灯りも暖房も消されています。一人で食べる冷めきった夕食の味は、なんの味もしません。

一度信用に傷がつけば、回復には長い時間とコストがかかることが想像されます。山下さんの今後の将来設計における最大のリスクは、資産形成においての市場の相場変動などではなく、「社会的信用の喪失」だったといえるでしょう。

人生と資産を守る行動原則

山下さんの事例が示唆するのは、事故を未然に防ぐ努力は不可欠ですが、予期せぬ事態が起きた瞬間に誠実な対応を選べるかどうかが、その後の人生を左右するという現実です。多くの人が頭では理解していながらも、突発的な出来事に直面した際、冷静さを失ってしまうことがあります。咄嗟の判断として重要な視点は下記の3点。

1．違和感があれば必ず停車・確認する。

2．被害の程度を自己判断しない。

3．救護と通報を最優先する。

これらは単なる道徳論ではなく、リスクマネジメントそのものです。わずか数分の対応が、刑事事件を防ぎ、築き上げた信用を守ります。

「野生動物か落ちているゴミにぶつかったと思った」「逃げたつもりはなかった」という言い訳は通用しません。夜道の一瞬の「思い込み」と「確認しない選択」が、役員の地位、家族との平穏な生活、そして老後の資金計画までも崩壊させかねないのです。保険や投資でリスクに備えるのと同様に、ハンドルを握る際は「最悪を避ける行動」を徹底すること。それが、資産とキャリアを守り、人生全体の安定につながります。この事例が、運転するすべての方、社会的責任を負う立場にある方にとって、行動を見直す契機となることを願います。

〈参考〉

道路交通法第七十二条 に違反する行為 e-GOV

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-Ch_4-Se_2

兵庫県警

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/pdf_files/kyugo_gimu.pdf#

道路交通法119条1項17条 e-GOV

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-At_119-Pr_1-It_17

藤原 洋子

FP dream

代表FP