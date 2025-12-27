「それなりの借金があり」31歳女性、年収300万円。実家暮らしでも「貯金が0円」の理由
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県在住31歳女性のエピソードを紹介します。
今回は、神奈川県在住31歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：31歳女性
職業：正社員（眼鏡販売員）
在住：神奈川県小田原市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：両親不明、自分300万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：なし
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについて尋ねると、「お金がたまり次第すぐ」と回答。恋愛や結婚願望については「特になし」と言います。
「自分にそれなりの借金があり、毎月の返済がある」現在、実家暮らしを選んでいる理由は「自分にそれなりの借金があり、毎月の返済があるのと、仕事で精神を壊してしまい復調するまで一人ではやっていけないため」とのこと。さらに、「親同士がかなり不仲であるためその間を取り持つためと、両親の面倒を見るために兄弟三人の中一人だけ残っている状態」と話しました。
「家計もそれなりに圧迫されている」両親と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家事の分担をきっちりしたいのにそれに協力をしてくれない人がいるため、何もできないこと」と言います。「洗濯、洗い物をやっているのでせめてその協力をしてくれない人に対しては、ゴミ出しであったり自分の汚してしまったものに対しては事前にある程度汚れを取っていてほしいと思って少し不満がたまっています」と続けました。
お金に関する悩みについては、「家族三人しか暮らしていなくても物価がだんだん高くなってきているのでそれに合わせて家計もそれなりに圧迫されているところです」と教えてくれました。
借金の返済があり、精神の不調や不仲な両親の仲裁役を担うなど、さまざまな事情を抱えて実家暮らしを続けている回答者。実家からは、資金が調えば「すぐに出たい」と感じているものの、貯金ができない現状にも悩まされている様子がうかがえました。
(文:福島 ゆき)