ドミノ・ピザ「お正月セット」発売へ！ “ピザ1年分無料クーポン”が100人に当たる
宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、2026年1月1日（木）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、“おせち明け”にぴったりなオンライン注文限定メニュー「ドミノのお正月セット」を、全国の店舗で発売する。
【写真】新年の運試し！ “ピザ1年分無料クーポン”
■豪華なお重型ボックスで届く
今回発売される「ドミノのお正月セット」は、好きなMサイズのピザ2枚と選べるサイドメニュー3品を数量限定の“お重型ボックス”で届ける、新年らしい豪華なセットメニュー。
選べるピザには、幅広い世代から愛される炭火焼チキテリをはじめ全4種類の味が1枚で楽しめるおすすめの「クワトロ・ジャイアント」に加え、定番の「マルゲリータ」や「ドミノ・デラックス」など、魅力的なメニューが並ぶ。
また、本セットを購入した人の中から、全国でランダムに選ばれた100人に、“ピザ1年分無料クーポン”として利用できる「ドミノからのお年玉」をプレゼント。クーポンはお持ち帰り限定で、好きなSサイズのピザが毎月1枚無料となる。
