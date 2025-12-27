「貴公子が帰ってきたぞ！」22歳MFが“ジュビロの漢になる”宣言！ レンタルバックにファン歓喜「もうどこへもいかないで」
ジュビロ磐田は12月27日、栃木SCへ育成型期限付き移籍していた藤原健介が、契約期間満了に伴い2026シーズンより磐田へ復帰することを発表した。
磐田のアカデミー育ちで、2022年にトップ昇格。24シーズン途中にギラヴァンツ北九州に、今季は栃木Sにレンタル移籍していた。
クラブの公式Xでも22歳MFのレンタルバックがアナウンスされると、「待ってた、おかえりーー」「磐田の貴公子が帰ってきたぞ！」「イケメンくんおかえり」「マジで期待してます ここからが勝負！あなたなら出来る！」「もうどこへもいかないで磐田でお願いします」「並々ならぬ覚悟が、コメントから感じれて嬉しい」といった声があがった。
藤原はクラブの公式サイトを通じて「ジュビロの漢になる為、死ぬ気で努力し、期待してくれる人達に結果で恩返ししたいと思います」と発信。気合十分だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
