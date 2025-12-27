「大きな葛藤がありました」J２鳥栖の“背番号10”がJ１京都に期限付き移籍。葛藤を語る「この経験と番号の重みを無駄にしないために…」
J２のサガン鳥栖は12月27日、MF本田風智の京都サンガF.C.への期限付き移籍を発表。移籍期間は2026年６月30日までとなっている。
本田は2001年５月10日生まれの24歳で、鳥栖のアカデミー出身。PFTC北九州Ｕ-12、PFTC北九州Ｕ-15、サガン鳥栖Ｕ-18を経て、2020年にトップチームへ昇格。また、18年にはU-17日本代表、22年にはU-21日本代表に選出された。
鳥栖で背番号10を背負い、25年シーズンはJ２で４試合に出場。通算ではJ１で79試合に出場して12得点、J２では４試合、カップ戦では５試合１得点、天皇杯には４試合に出場している。
本田は今回の移籍に際し、鳥栖の公式サイトを通じて以下のコメントを発表している。
「リリースにあります通り、京都サンガF.C.へ期限付き移籍することを決断しました。ユースでの３年間、トップチームでの６年間、計９年間にわたり、たくさんのサポートと応援を本当にありがとうございました。
この決断は簡単なものではありませんでした。前に進みたい気持ちが強い中でも、サガン鳥栖を離れることには大きな葛藤がありました。10番を背負わせてもらいましたが、怪我の影響もあり、ピッチでその責任を十分に果たすことができませんでした。その悔しさと申し訳なさは、今でも強く心に残っています。
それでも、この経験と番号の重みを無駄にしないために、もう一度華を咲かせるために、環境を変えてチャレンジすることが、今の自分には必要だと考えました。本当は、もっとサガン鳥栖に貢献したかったし、皆さんの期待に応え続けたかったという思いでいっぱいです。
サポーターの皆さんの応援、支え、そして声援が、サガン鳥栖を強くしていくと心から感じています。わがままな決断ではありますが、これからも変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです。どんな時もポジティブで、温かく、そして熱いファン・サポーターの皆さんが大好きです」
また、京都を通じては、「少しでも早く皆さんに認めていただけるよう、ピッチで、プレーで示していきます。スタジアムで皆さんの前でプレーできる日を、とても楽しみにしています。全力で戦います。応援よろしくお願いします」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
