ガールズグループILLIT（アイリット）が25日、ソウル郊外の仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催された「2025 SBS歌謡大典」に出演。「NOT CUTE ANYMORE」と「jellyous」を披露した。

韓国メディアのスターニュースは「神秘的な幽霊花嫁に変身」と伝えた。神秘的な「幽霊花嫁」コンセプトのスタイリングで登場して注目された。メンバーたちの爆発的なエネルギーが感じられる節度のあるダンスブレイクは、開始と同時に没入度を高めた。

またキャロル風に編曲した「NOT CUTE ANYMORE」パフォーマンスを通じて、原曲のふわふわした冬の雰囲気を極大化した。

「jellyous」の舞台では、吹き荒れるように速くなるテンポに合わせて、完璧なハーモニーでステップ振り付けを披露し、爽快な快感を与えた。明るく軽快なサウンドと調和したファンキーなパフォーマンスが観客席の熱気を一気に引き上げた。

新曲「NOT CUTE ANYMORE」は、ショートフォームの人気に乗って、世界中で熱い反応を得ている。韓国YouTube（ユーチューブ）「日刊ショーツ人気曲」チャートで、今月の半分以上トップを守っている。また、米国、英国、カナダなど計10カ国と地域のYouTube「日刊ショーツ人気曲」チャートの最上位圏に上がり、グローバルトレンドをリードしている。

ILLITは、日本と韓国の主要テレビ局で放送する、年末の特別番組に出演する。NHKの「第76回紅白歌合戦」でも特別舞台を披露する予定だ。