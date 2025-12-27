◇第105回全国高校ラグビー大会1回戦（2025年12月27日 東大阪市・花園ラグビー場）

第105回全国高校ラグビー大会が、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕した。

今回は記念大会のため、例年より5校多い56校が出場。開会式が午前10時から始まり、関西学院（兵庫）の西浦章博主将が選手宣誓を務めた。

「我々選手一同は、第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場できることを誇りに思います。

私たちは皆、自分たちの力だけで今日この誇らしい日を迎えることはできませんでした。指導者の導き、家族の支え、そしてともに戦ってきた仲間。多くの人の支えと応援があったからこそ、私たちはここにいます。

ここにいる全てのものが、勝利に喜びだけではなく、敗北の悔しさも、相手チームの思いも知っています。

分断や争いが起きるこの時代に、私たちがノーサイド精神を体現する意味は大きいはずです。

支えてくれた全ての人、これまで戦ってきたチームの思いを背負い、この舞台に立てる感謝を忘れず、伝統のここ花園で正々堂々戦うことを誓います」

きょう27日の1回戦から試合が始まり、来年1月7日の決勝まで熱い戦いが繰り広げられる。