Snow Manの東京ドーム公演に、豪華な著名人が続々と来場し、大きな反響を呼んでいる。

【画像】Snow Man東京ドーム公演の豪華来場者（妻夫木聡・斎藤工・永尾柚乃・磯村勇斗・小沢仁志・青柳翔・真飛聖・岡本信彦・伊藤遼・大石昌良・蒼井翔太）

Snow Manは5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開催中。東京ドームでは12月23日から26日までの4日間公演を完走し、2026年1月4日からは愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を控えている。

■妻夫木聡は“めめブラック”のペンライトを掲げ「最高」

妻夫木聡は、自身のInstagramのストーリーズで、“めめブラック”のペンライトを掲げた手元ショットを投稿。「最高」とつづり、公演を楽しんだ様子を伝えた。

妻夫木は目黒蓮と日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で共演しており、その関係性にも注目が集まっている。

■深澤辰哉のInstagramに磯村勇斗・斎藤工・永尾柚乃が登場

深澤辰哉のInstagramには、大学の同級生である磯村勇斗、ドラマ『誘拐の日』で共演した斎藤工、永尾柚乃が登場。ダブルピースをする深澤の隣で、それぞれ笑顔を見せている。

また、磯村は自身のInstagramで別カットを公開し、「ふかたつにちゃんと会えました」「最高のライブでした ありがとう！！」とコメント。「ふかたつLOVE」と書かれたうちわを手にした姿からも、ライブへの熱量が伝わってくる。

■小沢仁志は佐久間大介・青柳翔・真飛聖との記念ショット公開

小沢仁志は、自身のInstagramで佐久間大介、青柳翔、真飛聖との4ショットを公開。「2年連続だが最高」「大介もイカしてた」などとつづり、公演を絶賛している。

■佐久間大介＆岡本信彦は自撮りでピース

佐久間大介のXには、声優の岡本信彦が登場。自撮りショットで、ふたりが笑顔でピースする姿が公開された。

また、岡本も自身のXで、「さっくんと東京ドーム愛しあったし 正直ダテタイムめっちゃ好きでした」「かっこよくておもろいのズルいし最高」と熱い感想を投稿している。

■伊藤遼アナウンサー・大石昌良・蒼井翔太らも！

この他にも、日本テレビアナウンサーの伊藤遼、シンガーソングライターの大石昌良（オーイシマサヨシ）、声優・アーティストの蒼井翔太などが来場し、それぞれ感想をつづっている。

SNSでは「Snow Man愛されてるなぁ」「ぶきめめ最高」「妻夫木くん来てくれてたのめっちゃ嬉しい」「喜ぶめめの姿が目に浮かぶ」「推しが推しの話してる」「磯村くんふっかの強火担じゃん」「愛が伝わってくる」といった声が寄せられており、Snow Manの人望と存在感をあらためて感じさせる公演となった。

Snow Man

