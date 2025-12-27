京都は27日、鳥栖からMF本田風智（24）が期限付き移籍で加入すると発表した。移籍期間は26年6月30日まで。

本田はクラブを通じ「サガン鳥栖から期限付き移籍で加入しました、本田風智です。少しでも早く皆さんに認めていただけるよう、ピッチで、プレーで示していきます。スタジアムで皆さんの前でプレーできる日を、とても楽しみにしています。全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントした。

鳥栖アカデミー出身で19年5月のルヴァン杯・FC東京戦でプロデビュー。力強いドリブルを武器に23年から背番号10を背負う逸材だが、同年5月の福岡戦で左膝半月板を断裂した後は負傷に悩まされ続けた。24年夏には左膝外側半月板断裂、25年3月には左膝関節内遊離体手術。複数回の手術とリハビリを乗り越え、25年7月の天皇杯3回戦・東京V戦で2年2カ月ぶりの公式戦復帰を果たしたばかりだった。一度、環境を変えることで完全復活とさらなる飛躍を目指しているという。

今季クラブ最高位3位だった京都はMF武田将平が湘南に移籍するが、湘南MF平岡の獲得が決定的。中盤のポジションならば全てできる本田も加え、特別大会「百年構想リーグ」の優勝を目指す。

◇本田 風智（ほんだ・ふうち） 2001年（平13）5月10日生まれ、福岡県出身の24歳。鳥栖U―18から19年に2種登録され、同年5月のルヴァン杯・FC東京戦でプロデビュー。20年にトップ昇格。日本代表には各年代の代表に招集されてきた。J1通算79試合12得点。1メートル70、64キロ。利き足は右。