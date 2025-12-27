27日にサウジアラビア・リヤドで行われるプロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」で予定されていたIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチが中止となった。王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）が26日の公開計量後に体調不良を訴えて入院したもの。代替試合は行われない見通しで、同級6位・寺地拳四朗（33＝BMB、25勝16KO2敗）の3階級挑戦はお預けとなった。

ガルシアは事前に行われた公式計量を51.7キロでクリア。公開計量にも登場し、51.9キロでパスした寺地とフェースオフでにらみあったが、マネジャーのショーン・ギボンズ氏によると計量後の食事で体調を崩したという。ギボンズ氏は「全て順調だった、何が原因だったのか分からないが、胃腸の調子が悪かったようだ。胃の検査をしてもらったが、とにかく調子が悪い」と話した。医師からもストップがかかり、試合出場は不可能になったという。

ガルシアは指名試合ではなかったこともあり、ベルトは剥奪されない見通し。IBFは今回の試合の勝者に指名挑戦者である同級3位アンドルー・モロニー（34＝オーストラリア）との対戦を義務づけており、復帰後は指名試合が優先されて寺地は待たされる可能性が高い。

「NIGHT OF THE SAMURAI」は世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）の防衛戦や、中谷潤人（27＝M.T）のスーパーバンタム級転向初戦など4試合を実施予定。興行自体も約1時間遅いスタートとなる。当初はWBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）のWBA同級正規王者ジェームス・ディケンズ（34＝英国）への挑戦も予定されていたが、堤が練習中に眼窩（がんか）底を骨折して中止となっていた。