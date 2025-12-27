元乃木坂46の高山一実（31）と、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）が27日、それぞれのSNSで離婚を発表した。

2人は昨年7月7日の「七夕」の日に、結婚を発表。共通の趣味であるクイズをきっかけにゴールインした。作家業やバラエティーなどで幅広く活躍する元トップアイドルと、若者にも大人気のYouTubeチャンネル主要メンバーの結婚は大きな話題となったが、1年5カ月での離婚発表となった。

「ふくらP」こと福良はX（旧ツイッター）で「平素より応援してくださっている皆さまへ」と切り出し、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と投稿。そして「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

◆ふくらP（ふくらぴー）1993年（平5）8月7日生まれ、香川県出身。東工大（現東京科学大）理学部情報科学科中退。小学生の頃から謎解きに親しみ、18年「第4回謎解き能力検定」で全国9位、21年「第7回謎解き能力検定」で全国6位。血液型A。