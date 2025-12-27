毎週木曜深夜２時5分放送中「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」1月中に放送されるゲストを解禁！

テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」。

本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。

TVer見逃し配信でもご視聴いただけますので、リアタイが難しい方は是非TVerでご覧ください。お気に入り登録もお願いします！

▶TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr340q0pjh

＼1月中に放送されるゲストを解禁！／

1月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに田中理恵、千葉雄大、角田夏実、當真あみ、中島歩、村上佳菜子を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していただきます。ゲストが出演する放送日につきましては、番組公式SNSで随時お知らせ。お楽しみに！

©テレビ東京

【公式SNSアカウント情報】

X：@tx_m_capsule (https://x.com/tx_m_capsule )

Instagram：@tx_m_capsule (https://www.instagram.com/tx_m_capsule/ )

TikTok：@tx_m_capsule (https://www.tiktok.com/@tx_m_capsule )

これまで番組に登場したゲストの"人生の推しソング"《プレイリスト》を公開中！

ゲストの“人生の推しソング”が、あなたの新たな推しソングになるかも。ぜひ聴いてみてください！

https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/playlist/

≪番組概要≫

【タイトル】ミュージックカプセル ～人生の推しソング～

【放送日時】毎週木曜日 深夜2時5分～

【放送局】テレビ東京

【メインMC】永瀬廉(King & Prince)

【サブMC】ほしのディスコ(パーパー) 、コカドケンタロウ(ロッチ)

【ゲスト】田中理恵、千葉雄大、角田夏実、當真あみ、中島歩、村上佳菜子

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

TVer：https://tver.jp/series/sr340q0pjh

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

各話放送終了後、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

【番組HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/

【公式SNS】

【ハッシュタグ】＃ミュージックカプセル

