子育て支援の現場が、保育士不足に悩んでいます。保育士を育ててきた短大も、学生がなかなか集まりません。

こうした中、愛知県の短大が保育科の通信課程をつくり、東京の保育サービス会社の社員を育てることにしました。それぞれの厳しい状況を補えると期待されています。

愛知県豊明市にある名古屋短大は、1955年に保育科を設置し、70年間で約1万5000人の保育士を送り出した伝統を誇ります。

しかし近年は定員割れが続いていて、2025年度の保育科の入学者は、200人の募集定員に対して132人にとどまります。

東海地方の他の私立短大でも保育科が定員割れしているといい、愛知文教女子短大(愛知県稲沢市)が2026年度以降の募集を停止するなど、短大そのものも減っています。

名古屋短大の新沼英明・学長補佐は「少子化に加えて、女子が4年制大学を目指す傾向が強まり、短大離れが進んでいる」と危機感を募らせています。

保育士の資格は4年制大学でも取れますが、いまは就職が売り手市場で、4大卒は他分野の企業に流れてしまうことも少なくないといいます。

保育士が必要なのは、保育園だけではありません。学童保育所や医療機関、児童福祉施設などもあり、さらに家庭に派遣する保育士のニーズも増えています。

中部地方初の保育科通信教育課程

こうした状況で、保育士の求人倍率は高止まりしています。

こども家庭庁によると、2025年10月時点の保育士の有効求人倍率は全国平均で3.10倍で、前年の同じ時期と比べ0.05ポイント上昇しました。

都道府県別にみると、最も高いのは栃木県の7.41倍。東京都は4.48倍、大阪府は3.27倍、愛知県は2.78倍です。東京都では6570人の求人数に対して、求職者数は1468人だけです。

こうしたなか、名古屋短大は2027年度から保育科に通信教育課程をつくることにしました。

自宅でオンデマンドで受講し、2年で幼稚園教諭第二種、3年で保育士の資格を取ることができます。

学費は3年間で約65万円と、通学するよりも低くなっています。

通信制の保育士養成課程は、神奈川県の小田原短大などにもありますが、中部地方では名古屋短大が初めてだということです。

小学館アカデミーとニーズが一致

保育科の通信教育課程にニーズが一致したのは、関東地方を中心に子育て支援サービスを展開している「小学館アカデミー」(本社・東京)です。

11月13日、名古屋短大と連携の覚書を結びました。

小学館アカデミーは東京都や神奈川県、大阪府などで61カ所の保育園や託児ルーム、学童保育所などを運営していて、パートを含め約1100人の保育士が働いています。

「質の高いプロパー保育士を増やしたい」

保育の現場では、発達障害などで手厚いフォローが必要な子どももいて、国が定める保育士数の基準よりも多くの保育士が必要だといいます。

また、国や自治体の統計には出てこないものの、実際は保育を必要としている「隠れ待機児童」も、都市部を中心に多数います。

小学館アカデミーは毎年100人～120人の保育士を採用したいと考えていますが、なかなか集まらず、実際に採用できるのは8割ほどにとどまっています。

そこで2026年度から、保育士資格がない新卒の社員も採用して、働きながら保育士資格を取ってもらうことにしました。

働きながら通学するのは難しいため、名古屋短大の通信教育課程はちょうどよかったといいます。

社員の学費は、会社が負担します。

小学館アカデミーの喜田力社長は「子どもが好きで、保育の仕事に就きたいのに、家庭の事情で短大などに進学できず、保育士資格を取れなかったという人もたくさんいます。そんな方たちに働きながら資格を取ってもらい、質の高いプロパーの保育士を増やしていきたい」と話します。

「短大が生き残るモデルに」

名古屋短大は、通信制の募集定員150人のうち1割ほどが小学館アカデミーの社員になると見込んでいます。

ほかにも愛知県内の11の社会福祉法人や学校法人と連携が決まっていて、問い合わせも相次いでいるといいます。

保育の現場では、これまで以上に質の高い保育士が求められています。

病気や障害がある子どもの保育には、専門的な知識が必要です。また、虐待などの「不適切保育」も大きな問題になっています。

保育科の通信教育課程には、子どもの人権や心理学のカリキュラムを盛り込み、教員が東京に行って教える機会も設けるということです。

苦境にある短大ですが、新沼さんはこう考えています。

「短大は資格・職業に直結する教育をしていて、卒業生は地域社会や地域経済に大きく貢献しています。これがなくなれば、地域にとって大きな損失です。特に保育の現場はAI(人工知能)が替わることはできません。この通信教育課程が、短大が生き残るモデルケースの一つになればと願っています」

