ベルギー1部リーグ

海外サッカー、ベルギー1部のKRCヘンクに所属する日本代表MF伊東純也が26日、リーグ第20節のクラブ・ブルージュ戦で今季3点目を奪った。この日が怪我からの復帰戦。切れ味鋭いプレーぶりがファンに衝撃を与えた。

ピッチで無双した。この試合、負傷明けでベンチ入り。後半27分に途中出場すると、わずか4分後に魅せた。左サイドでボールを受けると、カットインから鋭い突破でペナルティーエリア内へ。相手守備3人に囲まれながらも、ゴールニアサイドを撃ち抜いた。

年末に入った26日深夜、負傷の影響を感じさせない衝撃ゴールにネットは騒然。スポーツチャンネル「DAZN」公式Xが実際のゴールシーンを投稿すると、サッカーファンから感嘆の声が続々と並んだ。

「これが復帰戦は嘘すぎる」

「な、何だ、このゴール」

「入って数分でこれはヤバすぎ」

「イナズマ純也が帰ってきた！」

「純也が純也してる！！！！！」

「涙が出た」

伊東は日本代表として臨んだ10月14日のブラジル戦（3-2）で負傷離脱。リハビリを経て、前日にクラブから復帰が発表されたばかりだった。なお、チームは3-5で敗れた。



（THE ANSWER編集部）