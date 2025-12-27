京王プラザホテル八王子にて、「マツケンフェア2025」が開催中。「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ！〜」は2026年1月4日ランチまで楽しむことが出来ます。筆者も実際にお邪魔してきました！

「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ！〜」の会場となる。、京王プラザホテル八王子の2階レストラン＜ル クレール＞。レストランの外から煌びやかなデコレーションがお待ちかね。

入り口には大きく上様が飾られており、なんとサンバ棒の貸し出しも！

テーブルでサンバのリズムで盛り上がろう！（※他のお客様のご迷惑にならないよう、お気をつけください）

メニューも、「アジも踊り出すエスカベッシュ」「叩けボンゴレピザ！」

など、歌詞に着想を得た名前のメニューが提供されていて見るだけで楽しい！

リゾットやシュラスコなど、ホテルブッフェならではのご馳走メニューも盛りだくさん。シュラスコはその場でサーブをしてくださり、ソースに酸味があってサッパリととても美味しかったです。

お一人様一皿までの「マツケンスペシャルプレート」や、

松平健さんの出身地・愛知県にちなんだ味噌串カツなど、マツケンサンバや松平さんにちなんだメニューがいただけることもファンにはたまりません。デザートも、サンバの国＝ブラジル料理で代表的なフルーツを使用したものから三色団子まで充実しているので、たっぷり楽しめちゃいます。

会場外には、簡単に着られるキラキラ着物のコーナーも！一緒に写真撮影を楽しみましょう！

美味しくて、心躍る「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ！〜」。年末年始のご馳走に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ！〜」

・実施期間：2025年11月1日（土）〜 12月31日（水）

・実施場所：京王プラザホテル八王子（東京都八王子市旭町14-1）2階／レストラン＜ル クレール＞

・アクセス：JR八王子駅前すぐ・京王八王子駅から徒歩3分

・公式サイト：https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

オレ！