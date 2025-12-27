「国民株」サムスン電子が過去最高値を更新した。

26日の韓国取引所によると、サムスン電子の株価は前営業日比5．31％値上がりした11万7000ウォンで取引を終えた。今年に入って120％上昇した。半導体株に追い風が吹く中、サムスン電子がグラフィック処理装置（GPU）開発に成功したと伝えられ、買いが集中した。

「投資警告」が出ていたSKハイニックスの株価も1．87％上昇した59万9000ウォンで取引を終えた。一時は60万5000ウォンまっで値上がりした。KB証券のイム・ジョンウン研究員は「SKハイニックスは前日の終値で要件に到達せず投資警告銘柄の指定解除が不発になったが、堅調な株価の推移を見せ、KOSPI（韓国総合株価指数）上昇を牽引した」と説明した。

韓国取引所は11日、SKハイニックスを投資警告銘柄に指定した。過去1年間で株価が200％以上も上昇したという理由からだ。韓国取引所は24日の再審査を通じて、終値が58万7000ウォン以下なら投資警告を解除する方針だったが要件を満たさず解除が不発になった。韓国取引所は2日後の26日、投資警告を29日から解除すると明らかにした。「市場監視規定施行細則」を改正し、時価総額上位100位の大型株は投資警告に例外を設けたのだ。

こうした「半導体2トップ」の活躍でKOSPIも善戦した。韓国取引所によると、この日、KOSPIは前営業日比0．51％上昇した4129．68で引けた。外国人と機関投資家がそれぞれ1兆7763億ウォン、3880億ウォンの買い越しとなったからだ。個人投資家は2兆2104億ウォンの売り越し。

ニューヨーク株式市場の「サンタラリー」の中、米半導体企業マイクロンテクノロジーの好業績発表が半導体ラリーに影響を及ぼした。24日（現地時間）、米ニューヨーク3大指数は一斉に上昇した。ウォールストリートジャーナル（WJS）によると、この日、S＆P500指数は前日比0．32％上昇した6932．05、ダウ指数は0．6％上昇した4万8731．16で過去最高値を更新した。ナスダック総合指数は0．22％上昇した2万3613．31で取引を終えた。

市場ではサムスン電子の目標株価を相次いで上方修正した。グローバル投資銀行の野村証券は来年のサムスン電子の営業利益予測値を133兆4000億ウォンと提示し、目標株価を15万ウォンから16万ウォンに引き上げた。KB証券のキム・ドンウォン研究員も「サムスン電子のHBM4（第6世代高帯域幅メモリー）が来年エヌビディアへの供給物量を拡大すると見込まれ、全体HBM（高帯域幅メモリー）売上高は前年比3倍増の26兆ウォンになると予想される」とし、目標株価を16万ウォンと提示した。

一方、26日のソウル外国為替市場で韓国ウォンは前営業日比9．5ウォン値上がりした1ドル＝1440．3ウォンで取引を終えた。先月4日（1ドル＝1437．9ウォン）以来のウォン高ドル安であり、当局の強力な市場介入で2日連続で韓国ウォンが値上がりした。