日本における年末の風物詩のひとつと言えるのが大掃除。1年の汚れを落とし、新たな年を清らかな気持ちで迎える日本の伝統行事だ。

「大掃除の日」と定められているのが12月13日。鎌倉時代にはじまった「すす払い」の習慣に由来し、この日から12月28日までに終えるのが理想的とされている。

大掃除の日に、ニチバンと増上寺の共同企画によるスペシャルイベント、ケアリーヴ presents「心を磨く！親子で年末大掃除体験 in 増上寺」が開催された。冬の手荒れやあかぎれケアの理解を深めてもらうことを目的に、この体験型イベントは企画されたという。9人の子どもたちが、このイベントに参加した。

最初に普段は入ることのできない増上寺・大殿を特別に拝観し、僧侶の教えにそってお焼香を体験。徳川家康公の肖像画が安置された安国殿に移動して歴史を学び、圓光大師堂へ。ここで、雑巾を使っての畳の掃除を体験。濡れ拭きと乾き拭きに挑戦した。子どもたちは、畳一枚一枚を丁寧に拭いていった。

浄土宗の「南無阿弥陀仏」の教えも受け、木魚や鐘が読経のリズムを合わせるために使われることを教わり、僧侶とともに読経を唱えていく。触ってはいけないとされる木魚や鐘を一回だけ鳴らす体験もした。大殿へ向かう階段の手すりも、みんなで拭いてきれいにした。

体験の締めくくりに、増上寺アドバイザー僧侶・堀江利昌氏による特別説法が行われた。説法では、掃除をすることの意味や、傷を治す「手当」という意味と「手当」という行為による仏教との関わりについて語られた。説法の後の質疑応答では、ほとんどの子どもたちが手をあげて質問した。なかには「どうすればお坊さんになれるんですか」という質問もあった。

室町時代に創建された増上寺は、徳川将軍家の菩提寺という歴史を持ち、浄土宗の大本山として、東京を代表する名所になっている。そんな由緒正しきお寺での、雑巾を使っての大掃除や僧侶の説法などの特別な体験は、子どもたちにとっても貴重な時間になったのは間違いない。

2025年12月13日（土）からの2週間、境内で身体健全の祈願を受けた「ケアリーヴ™」を、参拝者に無料配布する企画も行われている。