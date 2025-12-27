歌手松田聖子（63）が、26日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。80年代音楽番組の印象的な演出を振り返った。

トークパートでTBS系「ザ・ベストテン」の話題に。リスナーから、超多忙だった80年代について「とても忙しい毎日でしたよね。新幹線や飛行場での生中継。ハラハラドキドキ」とメッセージが寄せられた。

松田は「『裸足の季節』から始まって、45周年なんて信じられないですよね」とデビューからの歩みを振り返りつつ、「ベストテン」の印象的な演出を回顧。自身が乗っていた飛行機を降りるやいなや歌うもので「飛行機が羽田について到着しました。タラップが来て、ドアが開いてタラップを下りたところで歌う」と笑った。

生番組だけに「すごいですよね。ちょっとでも遅れたりズレたりしたら大変ですよね」と松田。「タラップ降りてヘッドホンをパッと渡されて。いきなり耳にパッとヘッドホンをかけて歌うみたいな」とぶっつけ本番に苦笑し、「飛行機の中でもドキドキしてるんですよね。下りてドアが開いたら歌うの？みたいな感じだから」と振り返った。

乗車中の新幹線を1度降りて歌唱したこともあり「ホームに新幹線が入ってきて、ドアが開いて、降りて、歌って、また乗って、閉まって行くみたいな。すごくないですか？」と今では信じられない様子。「あんなの考えられないですよね。ドキドキハラハラみたいなね」と笑っていた。