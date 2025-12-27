横浜ホテルのレストランで、港町の絶景といちご尽くしを楽しむ贅沢アフタヌーンティー
◆横浜ホテルのレストランで、港町の絶景といちご尽くしを楽しむ贅沢アフタヌーンティー
三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアのモダンイタリアンダイニング「RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-」にて、旬のいちごを主役にした「いちご尽くしのアフタヌーンティー」を開催。
「ピスタチオと苺のムース」や「苺大福」など、和と洋のハーモニーが楽しめるスイーツのほか、いちごの甘酸っぱさを活かしたセイボリーや、焼きたてのスコーンなどがずらりとラインナップ。期間は、2026年4月30日（木）まで。
いちごの魅力を存分に味わえる多彩なスイーツの数々
甘酸っぱいいちごを主役に、和と洋の要素を織り交ぜたスイーツが並ぶ「いちご尽くしのアフタヌーンティー」。「苺スープ」や「苺大福」、「ピスタチオと苺のムース」など、さまざまな素材と組み合わせたバリエーション豊かなスイーツたちが、華やかなティータイムを演出。ほうじ茶や抹茶を取り入れた香り高いスイーツも用意されるので、一つひとつじっくりと味わってみて。
焼きたてスコーンや小菓子も揃う充実のラインナップ
焼きたてのスコーンは、「プレーン」と「ヘーゼルナッツとチョコレートのスコーン」の2種類。お好みで「苺バナナジャム」や「リコッタチーズ」を付けて召し上がれ。
このほかにも、「苺ギモーブ」や「ストロベリーメレンゲクッキー」などの種類豊富な小菓子に加え、生ハムやフォアグラといちごを組み合わせた意外性のあるセイボリーが楽しめるのもうれしいポイント。
港の景色を望む開放的な空間で、いちごの奥深い魅力を心ゆくまで堪能してみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
みなとみらいを一望できるホテル高層階でモダンイタリアンを堪能
みなとみらい駅より徒歩すぐ、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアの20階にある「RISTORANTE E’VOLTA -Unico Polo-」。横浜の絶景を一望でき、船のデッキを思わせる開放的な店内では、地元の食材と各国の調理法を組み合わせた美食が堪能できる。心躍る上質な空間で、記念日やデートなど特別な日に訪れるにもぴったり。
