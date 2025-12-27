『M-1』王者たくろう・赤木裕、体調不良でお笑いライブ休演 きむらバンドは通常通り出演
よしもと漫才劇場は27日、Xを更新。『M‐1グランプリ2025』王者となったお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が体調不良のため、同日に行われる「超よしもとお笑いライブ年末SP」を休演すると発表した。きむらバンドは通常通りコーナー出演するとしている。
【写真】たくろう・赤木裕が休演することを報告した投稿
よしもと漫才劇場は「【出演者休演のお知らせ】」として、「本日『超よしもとお笑いライブ年末SP』に出演を予定しておりました、『たくろう』は赤木の体調不良により休演いたします」と発表。「誠に申し訳ございません」と謝罪した。
続けて「代演といたしまして、『黒帯』が出演いたします」と報告。「尚、たくろうきむらバンドは通常通りコーナー出演いたします」と結んだ。
たくろうは、21日に決勝が開催された『M‐1グランプリ2025』で史上最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者に。きのう26日には、なんと大みそかに行われる『NHK紅白歌合戦』への出演も決定していたが、『M-1』戴冠から6日、多忙な日々のなかでの休演となった。
