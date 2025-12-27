¡ÚWBC¡Û£Í£Ì£Â¸ø¼°¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£¸¿ÍÀè¹ÔÈ¯É½¤òÂ®Êó¡¡´Ø¿´¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡×
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤ËÍèÇ¯£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼£¸¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ÖµÆÃÓ¡¢¾¾°æ¤é£·Åê¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ìÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï°ÊÁ°¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ÏÂ¾¤Î£·Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££×£Â£Ã¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÏÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤â£Í£Ì£ÂÅê¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖºÇÂç¤Îµ¿Ìä¤Î°ì¤Ä¤ÏÂçÃ«¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡££×£Â£Ã¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº£·î½é¤á¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ßµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏÂçÃ«¤¬Á°²óÂç²ñ·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£Åö»þ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿Æ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤òÀ¤³¦°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£