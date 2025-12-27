高山一実＆QuizKnockふくらP、離婚を報告 昨年7月に結婚発表していた「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末」
【モデルプレス＝2025/12/27】元乃木坂46でタレントの高山一実（31）と東大発YouTuber・QuizKnockのふくらP（32）が離婚したことがわかった。12月27日、それぞれのSNSを通じて発表した。
【写真】ふくらP＆高山一実、密着ウエディングフォト
2人はそれぞれのSNSを通じて「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と離婚を報告。高山は自身のInstagramにて「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」とつづった。ふくらPは自身のX（旧Twitter）にて「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
ふくらPは1993年8月7日生まれ。クイズを題材とするWEBメディア、YouTuber・QuizKnockのメンバーとして活動している。高山は1994年2月8日生まれ。乃木坂46の1期生メンバーとして2021年まで活躍。“かずみん”の愛称で親しまれる。2020年に発売した小説「トラペジウム」のアニメ映画が2023年に公開されるなど、幅広く活躍している。クイズ好きを公言しており、2019年発売の「QuizKnockファンブック」（クラーケン）に出演するほどの“QuizKnockファン”としても知られている。2人は、2024年7月7日に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふくらP＆高山一実、密着ウエディングフォト
◆高山一実＆ふくらP、離婚発表
2人はそれぞれのSNSを通じて「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と離婚を報告。高山は自身のInstagramにて「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」とつづった。ふくらPは自身のX（旧Twitter）にて「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
◆高山一実＆ふくらP、昨年7月に結婚していた
ふくらPは1993年8月7日生まれ。クイズを題材とするWEBメディア、YouTuber・QuizKnockのメンバーとして活動している。高山は1994年2月8日生まれ。乃木坂46の1期生メンバーとして2021年まで活躍。“かずみん”の愛称で親しまれる。2020年に発売した小説「トラペジウム」のアニメ映画が2023年に公開されるなど、幅広く活躍している。クイズ好きを公言しており、2019年発売の「QuizKnockファンブック」（クラーケン）に出演するほどの“QuizKnockファン”としても知られている。2人は、2024年7月7日に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】