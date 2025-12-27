À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¥¯¥ºÃË¤Ã¤×¤ê¤ò¼Õºá¡¡Îø¿ÍÌò¤Î¶¶ËÜ°¦¤«¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢Èæ²Å°¦Ì¤
¶¶ËÜ°¦¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFOD¡×¤È¡ÖPrime Video¡×¤ÇÇÛ¿®¡£ÅÏÊÕ¥Ú¥³¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¡¢Îø¿Í¡¢·ëº§¡¢²ÈÂ²¤Î"Åö¤¿¤êÁ°"¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢"Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤°¦"¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
²¼Ä®¤ÎÊÛÅö²°¡Ö¤è¤Í¤¹¤±¡×¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦½÷À¡¦ÀõÈø²¹»Ò¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ°¦¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¸Ê¿¤È¤¤¤¦10Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤è¤½¤Ç»Ò¶¡¤òºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿Í¤è¤ê¤â¾¯¤·Çö¤¯¤Æ¤½¤â¤½¤â¹¸Ê¿¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤«Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÅÏÊÕ¥Ú¥³ÀèÀ¸ÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç³«¤¤¤Æ¤¨¤°¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
À¥¸Í¹¯»Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤Î²¹»Ò¤ÎÎø¿Í¤ÇÊÛÍý»Î»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¡¦´ä¾ë¹¸Ê¿¤òÌ³¤á¤ë¡£¶¶ËÜ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹¸Ê¿¤Ï²¹»Ò¤ÈÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¥¸Í¤Ï¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤ÈÈæ²Å¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¼Õºá²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡ÖÌò¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Í¥¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹¸Ê¿¤òÀ¥¸Í¤Ï¡ÖÁ´Éô¸À¤¤Ìõ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡¢µ¯¤³¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°ì½ÖÆ¨¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ê¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ï°Î¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹¸Ê¿¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤°Æ·ï¤â¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¶á¤Å¤Æñ¤¤°õ¾Ý¤Î¹âÌî¤æ¤¦»ÒÌò¤òÌ³¤á¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¡Ö´¶¾ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµâ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÎäÀÅ¤Ç¾ï¤ËÑÛ¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¤¿½÷À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£ ¹âÌî¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢ ¤â¤Á¤í¤óÎÑÍýÅª¤Ë¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢À¤´ÖÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ã¤ÆÀ¶Î÷·éÇò¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¹âÌî¤Ï¤½¤ì¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£ ¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¬Á´ÉôÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¶¯¤¤½÷À¤À¤Ê¤È¡£ ¤¢¤Î¡¢»ä¼«¿È¤â¹âÌî¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£