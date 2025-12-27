年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「ダイエット」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

* * * * * * *

その１：栄養素の新常識！

「低脂肪や低カロリーを気にする人は考えを改めて…」「長く＜コレステロールは恐ろしいもの＞と描写されてきたが…」サプリメント会社創設者が解説する栄養素の新常識

https://fujinkoron.jp/articles/-/15776

ーーーーー

睡眠不足、止まらない食欲……。

サプリメント会社ウィルパウダーズ創設者のダヴィニア・テイラーさんによると、人間のカラダで起きるあらゆることは、快適な気分にするセロトニンや眠気の原因となるメラトニンといった＜ホルモン＞の働きがコントロールしているそうです。

そんなダヴィニアさんが栄養素の新常識を解説！

その２：ラクラク痩せる方法！

「鍛えたらくびれる」「ヨガで体脂肪が減る」はただの思い込み？日体大教授「お金をかけず痩せる方法をラクな順に３つ記述すれば、ズバリ…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/18856

ーーーーー

「ビールっ腹」や「浮き輪肉」など、なかなか落ちないお腹の肉に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。

日本体育大学の岡田隆教授は、「人体を太らせる力を持つ『三大栄養素(脂質・炭水化物・たんぱく質)』を自在に操り、たくさん食べても太らない体を作っていく」ことが「科学的に正しいダイエット」だと語ります。

その具体的な方法とは…

その３：測るだけダイエット！

毎日体重計に乗るだけ。「測るだけダイエット」で「服がきつくなった」を回避する

https://fujinkoron.jp/articles/-/19509

ーーーーー

人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。

精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。

その保坂先生の提案する「ダイエット」とは、＜毎日欠かさず体重計に乗るだけ＞とのことですが、果たしてその効果は？

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「ダイエット」にまつわる内容を紹介いたしました。

栄養素の新常識、ラクラク痩せる方法、体重計で測るだけダイエット…。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。