年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した「片づけ」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。著名人・専門家の知見や知恵、リアルな声…。それらを一度に振り返ることで、新しい年をよりよい一年にするヒントが見つかるはず！

その１：やめてラクになった家事７選！

「もう前には戻れない…」コメ研ぎに玄関マット、アイロン…整理収納アドバイザーが実際に辞めてよかった家事＜7選＞

https://fujinkoron.jp/articles/-/18172

着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。

一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。

その阿部さんが実感している「やめてラクになった家事」とは？

その２：キッチン整理はこうすべき！

見える化、適性量、まとめる…コレで＜スッキリ片付いたキッチン＞に見える！片付けコンサル「見た目が整った空間にいると、きれいな状態を維持したいという意識が働くので…」

https://fujinkoron.jp/articles/-/17141

オンラインのサポートやスクールを運営しながら、たくさんの人の片付けについてのお悩みを解決してきたオンライン片付け専門家・伊藤かすみさん。

「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。

その伊藤さんが考える「キッチン整理の新常識」をお伝えします。

その３：”断捨離”で洋服を整理！

断捨離の第一人者・やましたひでこ流、洋服を整理するコツ。ポイントは「飽きたを認めよう」沖縄らしさ満開のクローゼットも公開！

https://fujinkoron.jp/articles/-/15578

「断捨離しなきゃ！」と頭ではわかっていても、「忙しくてできない」「どこから手をつけたらいいかわからない」など、なかなか断捨離に取り組めず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そんななか「断捨離は一度したら終わりでなく、日々のお手入れです」と語るのは、「断捨離」の第一人者であるやましたひでこさんです。

そのやましたさんの著書『引き出し１つから始める １日１か所 断捨離』から、簡単に実践できる断捨離をご紹介！

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった「片づけ」にまつわる内容を紹介いたしました。

やめてラクになった家事。キッチン整理の新常識、断捨離第一人者が教える洋服の整理術…。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。