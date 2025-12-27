今年のテレ東系年末年始はなにかおかしい？

師走は何かとせわしいタイミングですが、特番続きのテレビ局は特に大忙し。

その忙しさのため、テレ東系列では番組のチェックが行き届かず、放送される番組内で一部「なにかおかしい」部分がそのまま（？）放送されることになるようです。

テレ東曰く

「皆様にも番組のチェックにご協力いただき、『なにかおかしい』部分をキャンペーン公式ホームページからご報告いただけないでしょうか。ご協力いただいた方には抽選で総額2026 万円分のお年玉をプレゼントします！」

とのことですが…

「なにかおかしい」部分が放送される番組

なお＜チェックができなかった番組＞としてテレ東が発表したのが、12月27日（土）から1月3日（土）に放送される以下とのこと。

・12 月27日（土）夜5時45分

「テレ東系 旅の日〜ローカル路線バス乗り継ぎの旅9時間スペシャル〜」

・12 月28日（日）夜10時10分

「WBS年末3時間生放送 ニッポン経済“元気な現場”見に行く！スペシャル」

・12 月29日（月）夜5時55分

「YOU は何しに日本へ？4時間スペシャル」

・12 月30日（火）夜5時55 分

「ニッポンの技で世界を修理 職人ワゴン」

・12 月31日（水）午後4時

「第58回年忘れにっぽんの歌」

・12 月31日（水）夜9時55分

「孤独のグルメ 2025年大晦日スペシャル」

・1 月1日（木）夜5時45分

「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！

20周年の元日に4時間半！金庫からお宝出まくり！超特大スペシャル！」

・1 月2日（金）夜5時45分

「池上彰とイモトアヤコ2026年はこうなる！」

・1 月2日（金）夜8時55分

「家、ついて行ってイイですか？新春スペシャル」

・1 月3日（土）夜5時45分

「出川哲朗の充電させてもらえませんか？新春スペシャル」

総額2026万円のお年玉が！

具体的なプレゼントの内容としては、100 名に20 万円分、1 名に26 万円分のAmazon ギフト券(デジタル)を予定。

いろんな番組で「なにかおかしい」部分を見つければ見つけるほど当選率UP、また番組をリアルタイムで観ていれば、データ放送でヒントが出てくるとのこと。

詳細は「テレ東なにかおかしい年末年始」で検索、またはキャンペーン公式HPをチェックしてください。

≪キャンペーン概要≫

【タイトル】 なにかおかしい？テレ東系の年末年始〜間違い？わざと？「違和感」を見つけて総額２０２６万円のお年玉を当てようキャンペーン〜

【期間】12月27日（土）〜1 月3日（土）

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/nanikaokashiitx2025/