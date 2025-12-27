MC永瀬廉（King ＆ Prince）「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」1月中に放送されるゲストを解禁！
テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」。
【動画】永瀬廉がMC！ゲストの「人生の推しソング」を紹介
本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。
TVer見逃し配信でもご視聴いただけますので、リアタイが難しい方は是非TVerでご覧ください。
＼1月中に放送されるゲストを解禁！／
1月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに田中理恵、千葉雄大、角田夏実、當真あみ、中島歩、村上佳菜子を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していただきます。ゲストが出演する放送日につきましては、番組公式SNSで随時お知らせ。お楽しみに！
【公式SNSアカウント情報】
X：@tx_m_capsule
Instagram：@tx_m_capsule
TikTok：@tx_m_capsule
これまで番組に登場したゲストの"人生の推しソング"《プレイリスト》を公開中！
ゲストの“人生の推しソング”が、あなたの新たな推しソングになるかも。ぜひ聴いてみてください！
≪番組概要≫
【タイトル】 ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜
【放送日時】 毎週木曜日 深夜2時5分〜
【放送局】 テレビ東京
【メインMC】 永瀬廉(King & Prince)
【サブMC】 ほしのディスコ(パーパー)、コカドケンタロウ(ロッチ)
【1月中の放送回にて出演するゲスト】 田中理恵、千葉雄大、角田夏実、當真あみ、中島歩、村上佳菜子
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶テレ東HP(ネットもテレ東)
▶Lemino
各話放送終了後、動画配信サービス「U-NEXT」「PrimeVideo」にて順次見放題配信
【番組HP】
【公式SNS】
X：@tx_m_capsule
Instagram：@tx_m_capsule
TikTok：@tx_m_capsule
【ハッシュタグ】 ＃ミュージックカプセル
【コピーライト】 Ⓒテレビ東京
