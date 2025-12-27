＜病人から金取るの？＞問題はお金だけじゃない！そもそもなぜ義弟は面倒みないのか…【第3話まんが】
私（ミドリ、39歳）の最愛の妹（アヤカ、34歳）に病気が見つかり、手術と入院が必要になりました。私は妹から甥（レン、3歳）と姪（ヒマリ、1歳）を3ヶ月ほど預かってほしいと頼まれましたが、夫（タケシ、42歳）に「長期間預かるなら生活費などお金のことはよく話し合うべき」と指摘されます。しかし妹には「病気なのにお金をとるのか」と怒るように言われてしまったのです。私は妹に初めて嫌悪感を抱きました。
夫の帰宅後、妹と話した内容を伝えると、終始引いている様子でした。
母と妹は相性が悪いし、義弟の両親も遠方に住んでいるため頼むのは難しいし……と私が言うと、夫は「もう相性とか遠方とか言ってる場合じゃないでしょ」と言いました。確かにその通りです。どうにか打開策を見つけてほしいところですが……。
夫は言いにくそうに「ショウタくんは？」と切り出しました。そもそも義弟がきちんと自分の子どもたちの面倒をみられれば、私たちがこんなに悩むこともないはずなのです。
私は自分と妹の深い関係や、妹の病気の大変さばかりに目を向けていて、夫の立場や義弟の怠慢にまで考えが及んでいませんでした。
私は「生活費などの費用なしで甥と姪を3ヶ月預かるのは、やっぱり違うよな……」と思い直しました。しかし前回の電話で妹が怒ったため、このまま妹と2人で話しても変わらない気がします。妹は嫌がるでしょうが、私は母に相談しました。
妹からの頼みをそのまま受け入れようとしていた私は、夫に指摘されて初めて視野の狭さに気づきました。
妹の病気や私との関係性ばかりに目を向け、お金についてだけじゃなく、義弟の怠慢や親の協力を考えていなかったのです。
私は妹と2人だけだと話が進まないと感じ、母に相談。母は義弟が動くべきだと強く主張し、義弟の両親とも話すべきだと息巻いていました。
私は多少の不安を感じつつも、私1人で背負う問題ではないとも思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
母と妹は相性が悪いし、義弟の両親も遠方に住んでいるため頼むのは難しいし……と私が言うと、夫は「もう相性とか遠方とか言ってる場合じゃないでしょ」と言いました。確かにその通りです。どうにか打開策を見つけてほしいところですが……。
夫は言いにくそうに「ショウタくんは？」と切り出しました。そもそも義弟がきちんと自分の子どもたちの面倒をみられれば、私たちがこんなに悩むこともないはずなのです。
私は自分と妹の深い関係や、妹の病気の大変さばかりに目を向けていて、夫の立場や義弟の怠慢にまで考えが及んでいませんでした。
私は「生活費などの費用なしで甥と姪を3ヶ月預かるのは、やっぱり違うよな……」と思い直しました。しかし前回の電話で妹が怒ったため、このまま妹と2人で話しても変わらない気がします。妹は嫌がるでしょうが、私は母に相談しました。
妹からの頼みをそのまま受け入れようとしていた私は、夫に指摘されて初めて視野の狭さに気づきました。
妹の病気や私との関係性ばかりに目を向け、お金についてだけじゃなく、義弟の怠慢や親の協力を考えていなかったのです。
私は妹と2人だけだと話が進まないと感じ、母に相談。母は義弟が動くべきだと強く主張し、義弟の両親とも話すべきだと息巻いていました。
私は多少の不安を感じつつも、私1人で背負う問題ではないとも思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと