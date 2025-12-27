エスカレーター片側空けはなぜ、なくならないのか…万博で広がった「新マナー」はどこへ？　名古屋・福岡・東京の現実

今年5月、大阪・関西万博をきっかけに、「エスカレーターの片側空けは、もうやめるべきではないか」という議論が盛り上がった。万博会場の大屋根リングへ向かうエスカレーターで、きちんと両側に立って乗っている人たちの様子が拡散されると、著名人の発信やメディア報道が相次ぎ、SNSではエスカレーターの片側空けは「危ない」「効率が悪い」といった声に賛同が集まった。

【画像】条例によって立ち止まって２列でエスカレーターに乗っている名古屋市

「これをきっかけに、日本中で意識が変わるのではないか」と期待する声もあった。では、その後どうなったのか。

「急いでいるなら階段を使えばいい」GACKTも苦言

大阪万博が開催されて約1か月が経過した5月8日、ミュージシャンのGACKTが自身のXに、万博でのエスカレーターマナーを扱った記事を引用しながら、こう投稿した。

〈以前から危ないと思っていたエスカレーターの乗り方が、やっと見直されたかという感じ〉

GACKTはさらに、「急いでいるなら階段を使えばいい」「事故を起こしては意味がない」「巻き込まれる人は迷惑でしかない」と続け、この習慣が早くなくなってほしいと訴えた。

そもそもエスカレーターは歩行を前提とした構造ではなく、製造メーカーも「立ち止まっての利用」を推奨している。片側で一人ずつ乗れば通路が狭まり、列が長くなることで、かえって混雑を助長するという調査結果もある。

鉄道各社も「歩かない」「両側に立つ」利用を呼びかけてきた。理屈も、安全面の問題も、すでに十分周知されている。それでも、なかなか改善されることはなかった。だからこそ、万博会場で見られた光景は、多くの人にとって「現状を打破する兆し」に映ったのだろう。

しかし年末、都内の主要駅を歩いてみると、目に飛び込んできた光景は今までと変わっていなかった。エスカレーターの左側だけに伸びる長い列。律儀に一列で待つ人々。その中で、「エスカレーターは立ち止まってご利用ください」というアナウンスが空しく流れている。

たまに右側を歩く人がいるが、それは急いでいるからというより、「あの待機列に並ぶのが馬鹿らしい」という空気に近い。いったいみんなは誰のために、何のために片側を空けているのかと思いたくなる。

そんな中で、名古屋市では一足先に動き出している。安全性を理由にエスカレーターの歩行を抑制する条例を制定し、2023年10月から施行。立ち止まり利用の啓発を本格化させた。

エスカレーターマナーが向上している名古屋市

市の調査では、立ち止まって利用する人の割合は2022年度の78.7％から、2024年度には93.3％まで上昇したという。数字だけを見れば、「片側空け」は着実に崩れつつある。

では、実際の現場はどうなのか。

今年11月、名古屋を訪れた。新幹線で名古屋駅に降り立つと、最初に目に入ったのは、きれいに片側へ寄ったエスカレーターだった。県外からの利用者も多い名古屋駅構内などでは、条例の存在はほとんど意識されていないのだろう。

ただ、駅から少し離れると空気は一変する。相変わらず片側を空けている列もあるが、2列で並ぶエスカレーターも確かに存在した。また、左側に寄っているエスカレーターで、試しに右側に立ってみると、後ろに続く人が、まるで思い出したかのように右側にも乗り、2列で並び始めた。

市が啓発するマナーは確かに浸透しているようだが、それを実行するかどうかは、まだ少し勇気がいるという状況なのだろうか。

こうした地域差のなかで、今年11月、福岡市もまたエスカレーターマナーの改善に動き出した。

福岡市地下鉄では、LiDARセンサーとAI解析を使い、エスカレーター上で歩行が検知された場合や、片側だけが空いて混雑している場合に、自動で音声による注意喚起を行なう仕組みを導入した。

福岡市交通局営業部営業課の担当者に、導入の背景について聞いてみた。

「これまでも駅の表示や床サイン、アナウンスなど、さまざまな形で利用マナーの周知は行なってきました。ただ、マナーの浸透をさらに進めるには、次に何ができるかを考える必要がありました。検討するなかで、名古屋市の実証実験なども参考にし、効果が見込めると判断しました」

気になる導入後の効果については、まだ検証段階。しかし、一定の効果が出ていると感じているようで、今後はデータをもとに、効果を検証し、公表していく予定だという。

とはいえ、市民からの反応も、決して一色ではない。

「肯定的なご意見をいただく一方で、『音が大きい』といった声もあります。まだ始めたばかりですので、そうしたお声を踏まえながら、調整しつつ運用している段階です」

東京都民もエスカレーター片側空けにげんなり？

各都道府県や市町村が、なんとかしてエスカレーターマナーを改善しようと、独自に動いている。東京でもいつかは変わるときが来るのだろうか。

少しずつ変化の兆しが見える中、12月、東京・原宿の混雑した商業ビルで、印象的な光景に出くわした。

左側に寄ったエスカレーターで、筆者がエスカレーターの右側に立ってみると、後ろにいた若い男性のグループも、何のためらいもなく2列で乗りだし、こう言っていた。

「いいだろ、別に2列でも」「誰もここで急いでないだろ」

たぶん、それが本音なのだ。多くの人は、片側を空けたいわけでも、急いで歩きたいわけでもない。ただ、「そうするものだ」という空気に従ってきただけ。

「エスカレーターの片側空け」は、個人のマナーの問題というより、誰が空気を更新するのかが問題なのかもしれない。万博という大きなイベントでも浸透しなかったエスカレーターマナーだが、今後、更新される日は来るのだろうか。

取材・文／集英社オンライン編集部