タレントの矢部美穂さん（48）が2025年12月12日、自身のインスタグラムを更新。2008年にシングル曲「六本木〜GIROPPON〜」が大ヒットした歌手の鼠先輩（52）との2ショットを披露した。

「鼠先輩は優しくて」

矢部さんは「忘年会ライブ」への参加を報告するとともに、鼠先輩との2ショットを投稿した。

矢部さんも歌声を披露したようで、「鼠先輩は優しくて緊張している私に楽しんでやりましょう！と拳でタッチしてくれました」といい、「嬉しかった」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、美しいデコルテが際立つイエローのミニ丈の衣装を着用。スマホを片手に微笑んでいた。2枚目では、マイクを持ち、パンチパーマにサングラス、白いスーツを着用した鼠先輩の姿が。鼠先輩の風貌は当時からぜんぜん変わらない雰囲気だ。そんな2人によるカメラ目線での2ショットを披露していた。

この投稿には「可愛い！」「ずっと可愛くてアイドルみたい」「ドキドキして眠れません」「鼠先輩との2ショットもインパクト大です」といった声のほか、鼠先輩からも「素敵なステージでした また宜しくお願いします〜 ぽぽぽっぽぽぽっぽぽ」とのメッセージが寄せられていた。