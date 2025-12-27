LANEIGEから韓国美容クリニック発想、角質とうるおいにWアプローチする美容液が誕生

アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は2026年2月1日、韓国で人気の美容施術「アクアピール」と「スキンブースター」から着想を得て開発したホームケア用角質・毛穴ケア美容液「ウォーターバンク アクアフェイシャル」を発売します。

■ガラスのような透明感ある水光肌*¹へ

世界的に広がる“日常に取り入れる専門ケア”の潮流を背景に、LANEIGEが提案するのは、自宅で叶える本格フェイシャルケア。

「ウォーターバンク アクアフェイシャル」は、韓国の肌管理メソッドを1本にし、毎日のホームケアに取り入れやすいマイルド処方にこだわって開発した美容液です。

古い角質をやさしく取り除きながら、うるおいを集中的にチャージ。使うたびに、ガラスのような透明感ある水光肌*¹ へ導きます。

また、「ウォーターバンク アクアフェイシャル」は、「ウォーターバンク クリームシリーズ」と共に使用するのがおすすめです。

■商品特徴

1．ワンショット*² W効果：角質毛穴ケアとうるおいブースターケア​

​韓国美容メソッドから着想したケアを1本に。ラネージュ独自ブレンド成分「AQUA GLASS BOOSTER™」を配合し、肌をなめらかに整え、うるおいを与えることで、健やかな肌へ導きます。

〜ラネージュ独自ブレンド成分「AQUA GLASS BOOSTER™」〜

【角質毛穴ケア】ラネージュ独自の黄金比率7.7% ACID COMPLEX*³ を配合。

アモーレパシフィックの肌研究に基づき、PHA*⁴・AHA*⁵・BHA*⁶ を独自のバランスで配合した7.7%「ACID COMPLEX*³」が、うるおいの通り道を整えるように、古い角質をやさしくケアし、なめらかな肌へ導きます。

【うるおいブーストケア】HYDRO INFUSION SHOT™*⁷ を配合。

HYDRO INFUSION SHOT™*⁷ は、韓国で人気の施術で注目される成分を厳選して配合。ヒアルロン酸セラミドコンプレックス*⁸、クロスリンクPGA*⁹、クロスリンクヒアルロン酸*¹⁰、ブルーヒアルロン酸*¹¹、PDRN*¹² を組み合わせ、角質層のすみずみまで届けることで、みずみずしくなめらかな肌印象へ導きます。また、ヒアルロン酸とクロスリンクPGAを架橋状に組み合わせた独自処方を取り入れたことにより、うるおいを抱え込み、長時間キープします。

2．ピンポイントショット！ 集中ケアを可能にしたデザイン

顔全体のケアはもちろん、気になる部分にピンポイントで集中ケアがしやすいよう設計されたデザイン。細部までこだわった形状により、狙った箇所にしっかりアプローチできるのが特徴です。​

3．敏感肌も毎日使える低刺激処方​​

肌へのやさしさを考えたpHバランスに調整。 ​

●13のフリー成分

動物由来成分、ミネラルオイル、シリコンオイル、ポリアクリルアミド、合成色素、香料、イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、タルク、塩化ペンザルニウム、塩化ペンゼトニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グルテンを不使用​

＊皮膚科テスト済、敏感肌テスト済、アレルギーテスト済

＊全ての人に皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません

◇使用方法

洗顔後、化粧水で肌を整えた後に使用できます。導入美容液としても使用可能です。

*¹うるおってハリ・ツヤのある肌状態のこと *² 使用方法のこと *³ グルコノラクトン、グリコール酸、乳酸、乳酸Na、サリチル酸（すべて整肌成分） *⁴ グルコノラクトン（整肌成分） *⁵ グリコール酸、乳酸、乳酸Na（すべて整肌成分） *⁶ サリチル酸（整肌成分） *⁷ ヒアルロン酸、セラミドNP（いずれも保湿成分）、ポリグルタミン酸、ヒアルロン酸クロスポリマー-6-Na、加水分解ヒアルロン酸、乳酸桿菌培養溶解質、加水分解DNA（いずれも整肌うるおい成分） *​⁸ ヒアルロン酸、セラミドNP（保湿成分） *⁹ ポリグルタミン酸（整肌うるおい成分） ​*¹⁰ ヒアルロン酸クロスポリマー-6-Na（整肌うるおい成分） *¹¹ 加水分解ヒアルロン酸（整肌うるおい成分）​ *¹² 乳酸桿菌培養溶解質、加水分解DNA（整肌うるおい成分）​

（※1）クロスリンクとは、スキンケア成分同士の間に橋をつくるプロセスのこと。これにより、成分はより安定化し、保湿力を高めることができる。​​

■商品概要

・商品名：ウォーターバンク アクアフェイシャル​

・価格／容量：3,630円／30mL

・発売日：2026年2月1日

・販売場所：

●各種公式オンラインモール Qoo10／楽天／Amazon

●ロフト／ロフトネットストア

●PLAZA／PLAZA オンラインストア

●＠cosme TOKYO／＠cosme STORE／＠cosme SHOPPING

※取り扱いは店舗により異なります

※一部店舗のみの取り扱いとなります

