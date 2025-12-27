J１昇格、ルヴァン杯優勝「かけがえのない経験」。アビスパで幸せな６年間。33歳守護神の新たな旅路「これからも自分らしく頑張ります」
2015年にレノファ山口FCでプロキャリアをスタートさせたGK村上昌謙。19年に水戸ホーリーホックに移籍し、翌年にアビスパ福岡へ新天地を求めた。
33歳の守護神は2025シーズンを最後に福岡を離れる。12月26日、京都サンガF.C.への完全移籍が発表された。
「アビスパ福岡に来て６年が経ちました」
福岡の公式サイトで村上がコメント。これまでの日々を振り返る。「この６年でJ１昇格、ルヴァンカップの優勝など全ての選手が経験することのできない、かけがえのない経験をさせていただきました」。
多くの出会いがあった。
「アビスパ福岡に呼んでくれたクラブ、たくさん自主練に付き合ってくれて一緒に悩んでくれて信じて使ってくれた塚本GKコーチをはじめとするコーチングスタッフの皆さん、勝つためにお互いに要求し切磋琢磨できた仲間と最高のチームGK陣。そして、連敗しても雨の日も真夏の日の試合でもいつも僕たちの背中を押してくれたサポーターのみなさん」
村上は噛みしめる。「この６年で素晴らしい仲間、スタッフ、サポーターに巡り逢えて幸せな６年間でした」。そして「この財産を胸にこれからも自分らしく頑張ります」とさらなる奮起を期す。
また京都を通じては、「滋賀県出身の僕が初めて知ったJリーグのチームは京都サンガF.C.でした。スタンドから聞いていた応援歌をピッチから聞けるように、チームの勝利に貢献できるよう、一生懸命頑張っていきます！！」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
33歳の守護神は2025シーズンを最後に福岡を離れる。12月26日、京都サンガF.C.への完全移籍が発表された。
「アビスパ福岡に来て６年が経ちました」
福岡の公式サイトで村上がコメント。これまでの日々を振り返る。「この６年でJ１昇格、ルヴァンカップの優勝など全ての選手が経験することのできない、かけがえのない経験をさせていただきました」。
「アビスパ福岡に呼んでくれたクラブ、たくさん自主練に付き合ってくれて一緒に悩んでくれて信じて使ってくれた塚本GKコーチをはじめとするコーチングスタッフの皆さん、勝つためにお互いに要求し切磋琢磨できた仲間と最高のチームGK陣。そして、連敗しても雨の日も真夏の日の試合でもいつも僕たちの背中を押してくれたサポーターのみなさん」
村上は噛みしめる。「この６年で素晴らしい仲間、スタッフ、サポーターに巡り逢えて幸せな６年間でした」。そして「この財産を胸にこれからも自分らしく頑張ります」とさらなる奮起を期す。
また京都を通じては、「滋賀県出身の僕が初めて知ったJリーグのチームは京都サンガF.C.でした。スタンドから聞いていた応援歌をピッチから聞けるように、チームの勝利に貢献できるよう、一生懸命頑張っていきます！！」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集